Eutelsat Communications Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 21.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Eutelsat Communications. Mit einer Performance von +11,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +4,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,4650€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Eutelsat Communications investiert war, konnte einen Gewinn von +60,50 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +20,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,54 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +105,58 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,24 % 1 Monat +29,54 % 3 Monate +60,50 % 1 Jahr -11,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 21.05.2026, 09:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale oder technische Aspekte von Eutelsat. Der Aufwärtstrend seit März/April 2026 von ca. 2,0€ auf rund 2,9–3,1€ wird als Einstiegslage gesehen, mit Potenzial bis 3,5€ bzw. über 4€. Themen: Multi-Orbit, Defense-Deals, OneWeb-Traktion, Afrikawachstum; Spekulationen zu einem Indien-Deal. Risiken: Verschuldung, Starlink-Konkurrenz, geopolitische Abhängigkeiten.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,91 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.