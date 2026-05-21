UBS senkt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel runter auf 112 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 134,9 auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +5,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0070. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 122,57CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 145,00CHF was eine Bandbreite von -18,44 %/+7,51 % bedeutet.