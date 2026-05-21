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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Etwas leichter ohne klaren Nvidia-Impuls

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia liefert nach Zahlen keinen neuen Dax-Impuls
    • Dax leicht um 0,2 Prozent tiefer bei 24.687 Punkten
    • MDax und EuroStoxx lagen ebenfalls moderat im Minus
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Etwas leichter ohne klaren Nvidia-Impuls
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dreitägiger Erholung liefert Nvidia am Donnerstag nicht die notwendigen Impulse für einen weiteren Dax-Anstieg. Die Zahlen, die der Chipriese am Vorabend nach US-Börsenschluss vorgelegt hat, können den deutschen Gesamtmarkt in ersten Reaktionen nicht mehr weiter nach oben bewegen. Sie erfüllten die hohen Erwartungen. Vom Iran-Krieg gab es außerdem zumindest keine neuen Störfeuer.

    Der Dax gab im frühen Handel moderat um 0,2 Prozent auf 24.687 Punkte nach. Am Vortag hatte er sich mit 24.885 Punkten in der Spitze weiter der 25.000-Punkte-Marke genähert, die er Anfang Mai zum bislang letzten Mal getestet hatte.

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    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten bewegte sich am Donnerstag auch 0,2 Prozent tiefer bei 31.801 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx lag ebenfalls moderat im Minus./tih/stk

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 191,6 auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,37 %/+64,27 % bedeutet.




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