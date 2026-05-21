Vault tritt der Nevada Mining Association zur Förderung seines Portfolios an historischen Wolframminen in den USA bei und verpflichtet Hardline Exploration für das Nickelprojekt Letain

Vancouver, British Columbia – 21. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) („Vault“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Nevada Mining Association („NVMA“) beigetreten ist. Die NVMA gilt weithin als einer der 10 führenden Bergbauverbände weltweit. Diese Mitgliedschaft ist Ausdruck des anhaltenden Engagements des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Mineralienerschließung in Nevada und soll seine Bemühungen unterstützen, die inländische Wolframexploration und die Weiterentwicklung seiner historischen Wolframprojekte in den USA zu fördern.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Mitgliedschaft in der Nevada Mining Association wertvollen Zugang zu Branchenkenntnissen, gesetzlichen Entwicklungen und strategischen Networking-Möglichkeiten bietet – Instrumente, die das Bekenntnis von Vault Strategic zu operativer Exzellenz und Umweltverantwortung stärken. Diese Zugehörigkeit unterstreicht einmal mehr das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken, nachhaltiges Wachstum und einen bedeutenden Beitrag für die Bergbaugemeinden in Nevada und den gesamten Rohstoffsektor.

Quinn Field-Dyte, CEO und Direktor, sagt dazu: „Der Beitritt zur Nevada Mining Association ist ein wichtiger Schritt für Vault, denn wir setzen den Aufbau einer auf Nordamerika ausgerichteten Plattform für kritische Mineralien fort. Die NVMA bietet ein anerkanntes Forum für den Austausch mit Branchenführern, Aufsichtsbehörden und Stakeholdern in einem der bedeutendsten Bergbaugebiete in den Vereinigten Staaten. Während wir unser Portfolio an Wolframprojekten in den USA ausbauen und die aktive Exploration des Nickelprojekts Letain in British Columbia fortsetzen, spiegelt diese Mitgliedschaft unser Engagement für eine verantwortungsvolle Exploration, technische Disziplin und die Einhaltung sich weiterentwickelnder Branchennormen wider. Unser Ziel bei Letain besteht darin, mit einem erfahrenen technischen Team vor Ort die vorrangigen Gebiete zu bewerten, Gesteins- und geochemische Proben zu entnehmen und Zielgebiete für mögliche künftige Bohrungen einzugrenzen. Angesichts laufender Explorationsprogramme für Nickel und Wolfram setzt Vault weitere technische Impulse bei Rohstoffen, die für die nordamerikanischen Lieferketten in den Bereichen Industrie, Verteidigung und Energie nach wie vor von großer Bedeutung sind.“

Über die Nevada Mining Association

Die Nevada Mining Association (NVMA) wurde 1913 gegründet und ist die einheitliche Stimme der Bergbauindustrie in Nevada. Die NVMA vertritt eine Vielzahl von Unternehmen, die in der Exploration, Produktion und Förderung von für die moderne Gesellschaft wichtigen Mineralien tätig sind, und setzt sich für verantwortungsbewusste Bergbaupraktiken, die Mitarbeiterentwicklung und nachhaltiges Wachstum im gesamten Bundesstaat ein. Der Verband engagiert sich in politischen, bildungsbezogenen und öffentlichkeitswirksamen Initiativen, die seine Mitglieder und die Gemeinden, in denen sie tätig sind, unterstützen. Mit über einem Jahrhundert Führungserfahrung spielt die NVMA weiterhin eine zentrale Rolle bei der Stärkung des Bergbausektors in Nevada und der Förderung seiner Bedeutung für die Wirtschaft und Infrastruktur des Bundesstaates.

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es die Firma Hardline Exploration Corp. („Hardline“) mit der Durchführung eines geplanten Oberflächenexplorationsprogramms auf dem Nickelprojekt Letain („Letain“) des Unternehmens, 70 km ost-südöstlich von Dease Lake im Norden der kanadischen Provinz BC, beauftragt hat.

Ziel des geplanten Programms ist es, Vaults Verständnis des Nickelpotenzials des Projekts durch systematische Oberflächenexplorationsarbeiten zu verbessern, die auch Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen, Gesteinsprobenahmen und geochemische Analysen umfassen werden. Der Zugang zum Projektgebiet für das geplante Feldprogramm soll per Hubschrauber erfolgen, wodurch das technische Team die vorrangigen Gebiete für die Oberflächenbewertung und Entnahme von Proben erreichen kann.

Abbildung 1 – Entnahmestelle der Gesteinssplitterprobe mit Blick nach Süden auf 1.840 Metern Höhe im Zuge des Probenahmeprogramms von Vault Strategic auf Letain – 2021

Anhand der Ergebnisse des Programms wird das Unternehmen voraussichtlich vorrangige Gebiete für mögliche zukünftige Bohrungen ermitteln und genauer eingrenzen können.

Geplantes Explorationsprogramm

Das geplante Oberflächenexplorationsprogramm wird voraussichtlich folgende Arbeiten umfassen:

- Prospektionsarbeiten in ausgewählten Zielgebieten

- Gesteinsprobenahmen aus höffigen Ausbissen und mineralisiertem Material

- Geochemische Probenahmen an der Oberfläche und Analyse auf mehrere Elemente

- Geologische Kartierungen zur Verbesserung des Verständnisses der Lithologie, Alteration und strukturellen Kontrollen

- Zusammenführung der neuen Felddaten mit bestehenden Informationen zum Projekt

- Zugang zu vorrangigen Explorationsgebieten per Hubschrauber

- Ermittlung und Priorisierung höffiger Gebiete für mögliche künftige Bohrungen

Die während des Programms entnommenen Proben werden voraussichtlich bei einem akkreditierten Labor zur Analyse eingereicht. Vault will anhand der Ergebnisse zukünftige Explorationsarbeiten planen und ein besseres Verständnis des Nickelprojekts Letain erlangen.

Das Unternehmen wird im weiteren Verlauf der Explorationsaktivitäten und nach Erhalt, Prüfung und Auswertung der Ergebnisse weitere Updates bereitstellen.

Über das Nickelprojekt Letain (BC, Kanada)

Wie am 12. Februar 2025 bekannt gegeben:

Die Mineralclaims des Projekts Letain weisen eingesprengten Awaruit auf, eine natürlich vorkommende Ni-Fe-Legierung, die in Peridotit und in geringem Umfang in Dunit vorkommt. Mehrere peridotitgebundene Zonen enthalten feine und grobe Körner der Ni-Fe-Legierung. Oberflächen-Gesteinsproben entlang eines Bergrückens in einer Höhe von 1.700 bis 2.050 Metern ergaben einen durchschnittlichen Nickelgehalt von etwa 0,25 %. Das Konzessionsgebiet Letain umfasst einen Teil des Cache Creek-Terrains, das durch die Thibert-Verwerfung im Norden und die Kutcho-Verwerfung im Westen von den vulkanischen und sedimentären Gesteinen des Quesnellia-Terrains getrennt ist. Die King Salmon-Verwerfung verschiebt den Übergang zwischen dem Cache Creek-Terrain und den Sedimenten und Vulkaniten des Stikinia-Terrains. Geochemische Analysen von Gesteinssplitterproben ergaben Werte zwischen 1.700 und 3.800 ppm Ni (Quelle: historische Gesteinsprobenahme von 144 Gesteinsproben, die 2011 entnommen wurden; Untersuchungsmethode 1E/8FPX 4-Säuren-Aufschluss, Analyse mittels ICP-ES). SGS untersuchte 10 Proben auf Konzentrate (d. h. Schwermineralscheidung) und ermittelte den prozentualen Anteil der magnetischen Komponente:

Abbildung 2 – LET-1 (mit geringem magnetischem Gehalt) war ein „Black Dyke“ (schwarzer Gang) und nicht repräsentativ für die gesamte Lithologie – NI 43-101

Die Awaruitmineralisierung tritt in zwei verschiedenen Erscheinungsformen auf: feine Ni-Fe-Legierungen oder größere Kompositkörner. Feine Awaruitkörner (10–100 µm) sind in die Serpentinmatrix eingesprengt. Ni-Fe-Legierungen weisen eine stark reflektierende weiß-silberne Farbe auf. Größere Kompositkörner (100–300 µm) sind eine Mischung aus Ni-Fe-Legierungen und in geringerem Maße Ni-Fe-Sulfiden. Das Gebiet wird von einem stark differenzierten Peridotit unterlagert, der zahlreiche porphyrische, gescherte sowie Gang- und Äderchen-Brekzien-Strukturen aufweist. Im südlichen Teil des Konzessionsgebiets ist der Peridotit durch eingesprengten Magnetit und Chromit gekennzeichnet, sowie durch zahlreiche disseminierte sowie gang- und kluftfüllende apfelgrüne bis dunkelgrüne Mineralien wie Pikrolit und Lizardit.

Im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets ist der Peridotit massiv, schwarz und weist weniger Erzgang- und Bruchstrukturen auf; die Veränderung der Peridotitstruktur scheint jedoch kaum oder gar keinen Einfluss auf den Ni-Cr-Co-Gehalt zu haben, der zwischen 1.700 und 3.800 ppm Ni, 1.000 und 3.000 ppm Cr sowie 100 und 150 ppm Co liegt. Mehrere peridotitgebundene Zonen enthalten feine und grobe Ni-Fe-Legierungskörner (Awaruit), die als Felsgrate im östlichen Zentralteil der Claim-Gruppe in einer Höhe von 1.700 bis 2.050 m zutage treten. In serpentinisierten ultramafischen Gesteinen wurde disseminiertes, feines bis gröberes Awaruit gefunden.

Im nördlichen Teil des Konzessionsgebiets ist der Peridotit massiv, schwarz und weist weniger Erzgang- und Bruchstrukturen auf. Proben aus dem zentralen Bergrücken des Konzessionsgebiets definierten eine 1.100 Meter lange, diskontinuierliche Zone mit grobkörnigem (>100 µm) Awaruit ab. Das Mineralkonzessionsgebiet Letain weist geologische Ähnlichkeiten mit der Nickel-Lagerstätte Decar (70 km nordwestlich von Ft. St. James, B.C.) auf, die eine Awaruitmineralisierung enthält, die als „magnetisch gewinnbares Nickel“ charakterisiert wird und für deren Nickelgewinnung keine pyrometallurgische Verhüttung erforderlich ist.

Eine Kopie des NI 43-101-konformen Berichts zum Projekt Letain finden Sie hier.

Über Hardline Exploration Corp.

Hardline Exploration Corp. ist ein geologisches Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit Sitz in Smithers (British Columbia). Das Unternehmen ist auf die Mineralienexploration von einem frühen bis zu einem fortgeschrittenen Stadium spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen an, die geologische Kartierungen, die Planung von geochemischen und geophysikalischen Programmen, Datenauswertung und Projektmanagement umfassen. Hardline kann auf nachweisliche Erfolge bei der Durchführung kostenwirksamer und technisch robuster Feldprogramme in ganz Westkanada verweisen.

QA/QC und Datenüberprüfung

Die Entnahme, Handhabung und Verarbeitung aller Proben aus dem Nickelprojekt Letain erfolgt im Einklang mit branchenüblichen Protokollen. Die Proben sind von der Entnahme über den Transport bis hin zur Einreichung beim Labor Gegenstand einer sicheren Überwachungskette. Die Analysearbeiten werden voraussichtlich von einem unabhängigen akkreditierten Labor durchgeführt, das gegebenenfalls den zutreffenden Branchennormen entspricht, einschließlich ISO/IEC 17025:2017. Die Grobrückstände und die Pulpen sollen vom Labor aufbewahrt werden, sodass im Bedarfsfall eine zukünftige Verifizierung und erneute Analyse möglich sind.

Vault Strategic Mining Corp. setzt ein umfassendes internes Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle („QA/QC“) um. Das Programm wird voraussichtlich die routinemäßige Hinzugabe von Leerproben, zertifizierten Referenzmaterialien (auch als Standardproben bezeichnet) und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge umfassen, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die internen QA/QC-Verfahren des Labors werden ebenfalls geprüft, um eine laufende Einhaltung der Best Practices der Branche zu gewährleisten.

Der qualifizierte Sachverständige wird die Ergebnisse des QA/QC-Programms prüfen, sobald die Analyseergebnisse vorliegen. Alle Daten werden in einem Umfang verifiziert, der für ein Oberflächenprogramm in einer frühen Phase der Exploration angemessen ist.

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren öffentlichen Aufzeichnungen und Bewertungsberichten, sofern vorhanden, abgeglichen; diese historischen Daten können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards geprüft werden und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration.

Das Management von Vault Strategic weist ausdrücklich darauf hin, dass historische Ergebnisse oder Entdeckungen in der Nähe von Vault Strategic nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo, ein unabhängiger geologischer Berater und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

„Quinn Field-Dyte“

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäSS dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (DAS „GESETZ VON 1933“) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich KNOX und des Projekts Letain, darunter unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme des Projekts Letain, zur Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, sowie zu anderen Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „wird erwartet“, „erwartet“, „geplant“, „beabsichtigt“, „erwägt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schlägt vor“, „schätzt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements des jeweiligen Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des Abschlusses der Übernahme bestimmter Wolframprojekte, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass KNOX möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme erhält, einschließlich der Genehmigung der TSX.V, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl KNOX versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. KNOX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Die Vault Strategic Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 0,408EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.