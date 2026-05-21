Evotec Aktie gut behauptet +3,28 % - 21.05.2026

Die Evotec Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,28 % auf 5,0175€ zulegen. Das sind +0,1595 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +3,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,0175€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -20,17 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um +10,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -11,16 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,20 % 1 Monat -10,11 % 3 Monate -20,17 % 1 Jahr -31,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 21.05.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales bei Evotec: Spekulationen auf kurzfristige Anstiege (z. B. Richtung 6 €) versus Skepsis, dass einzelne +3%-Tage nicht nachhaltig sind; Kritik an hoher Aktienleihe/Short-Positionen und reduziertem Eigenbestand; Meldung über Goldman-Sachs-Beteiligung; Sorgen, dass fehlende umsatzwirksame Deals, IPO-Pläne (Just Evotec) und Management‑Entscheidungen (abgelehnte Halo‑Offerte) die Bewertung belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 888,46 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.