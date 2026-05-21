Dank Nebius: Die Aktie von Bloom Energy setzt jetzt nochmal einen drauf!

Nicht weniger als ein Plus von 1.377 Prozent in nur einem Jahr steht bei Bloom Energy inzwischen zu Buche. Das Unternehmen profitiert vom rasanten Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen, für die eine zuverlässige, grid-unabhängige Energieversorgung immer wichtiger wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Hierfür stellt der Konzern mit seinen auch für Erdgas geeigneten Brennstoffzellen eine stark nachgefragte Lösung zur Verfügung, was Bloom Energy bereits Großaufträge von namhaften Hyperscalern wie Meta Platforms und Oracle eingebracht hat. Dass der Konzern diese Aufträge auch bedienen kann, zeigte im vergangenen Quartal ein Umsatzwachstum von 130,4 Prozent.

Nebius sorgt mit Großauftrag für neuen Schwung

Am Mittwoch legte die Aktie um weitere 8 Prozent zu, nach dem Bloom Energy einen weiteren namhaften Kunden gewonnen hat. Der gegenwärtig operativ erfolgreichste Neocloud-Anbieter Nebius hat sich vertraglich Brennstoffstollen mit einer elektrischen Leistung von 250 Megawatt gesichert.

Bloom Energy übernimmt die Installation, den Betrieb sowie die Instandhaltung der Brennstoffzellen und wird hierfür von Nebius Servicegebühren von bis zu 2,6 Milliarden US-Dollar erhalten – und das monatlich. Der Kapazitätsausbau soll insgesamt dreistufig erfolgen.

Für die finanzielle Visibilität von Bloom Energy ist der Vertragsabschluss ein riesiger Gewinn, da er für wiederkehrende Erlöse mit hoher Planbarkeit sorgt und das Geschäft von Anlagenverkäufen unabhängiger macht, die stark vom Ausbautempo bei Rechenzentren abhängig sind.

Rallye geht weiter, technisch aber zunehmend überkauft

Dank der Steigerung um 8 Prozent notiert die Aktie nach einer kurzen Konsolidierungsphase in den vergangenen Tagen wieder in unmittelbarer Schlagdistanz zu ihren Rekordnotierungen bei 310 US-Dollar. Damit ist die steile Rallye aus technischer Perspektive unverändert intakt.

Allerdings ist wachsende Vorsicht geboten, denn einerseits ist das Papier mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) stark überkauft – vor allem auf übergeordneten Zeitebenen wie der Wochen- und Monatsbasis. Andererseits liegen bereits bearishe Divergenzen vor, die anzeigen, dass die Rallye technisch nicht mehr unterstützt ist. Das dürfte mittelfristig zu einer Trendwende führen.

Fazit: Auch die Bewertung mahnt zur Mäßigung

Auch fundamental ist Bloom Energy inzwischen als äußerst teuer einzuschätzen. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 1,43 ist zwar vertretbar, allerdings liegt das KGVe 2026 auf bereinigter Basis bei 123 und selbst für 2027 noch bei 67,3. Gegenüber dem Branchendurchschnitt notiert die Aktie je nach Kennziffern inzwischen mit Aufschlägen von mehreren Hundert bis einigen Tausend Prozent. Damit ist die Kurs- der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt.

Der Vertrag mit Nebius wird die Umsatz- und Ertragsbasis zwar deutlich verbessern, allerdings wird es mehr als 10 Jahre dauern, bis die vereinbarten Gebühren von 2,6 Milliarden US-Dollar in voller Höhe fließen werden. Hiervon sollten sich Anlegerinnen und Anleger kurz- und mittelfristig also nicht allzu viel erhoffen. Nach der ohnehin steilen Rallye ist daher Mäßigung angebracht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion