Warum Dortmund von einem möglichen Pokalsieger FC Bayern profitiert
- Pokalfinale entscheidet Supercup-Gegner am 22 August
- Schaffen die Bayern das Double, rückt Dortmund nach
- Sieger drei Millionen, Verlierer zwei Millionen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausgang des DFB-Pokalendspiels zwischen Rekordsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart hat Auswirkungen auf den Start in die kommende Fußballsaison - und auch auf Borussia Dortmund .
Im Berliner Olympiastadion geht es am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) zwischen Bayern und Stuttgart nämlich auch um die Besetzung des Franz Beckenbauer Supercups. Das Endspiel wird am 22. August parallel zur ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ausgetragen, der Austragungsort ist noch offen.
Neuauflage oder Duell Bayern gegen BVB
Die Bayern stehen als deutscher Meister als Teilnehmer fest. Gewinnt Stuttgart das Pokalfinale, wären sie der Gegner. Es käme zur Neuauflage des Supercup-Endspiels dieser Saison, das die Bayern in Stuttgart mit 2:1 gewinnen konnten.
Sollten die Bayern in Berlin jedoch das Double schaffen, rückt der Tabellenzweite der Bundesliga nach. Dann wäre Dortmund der Bayern-Gegner im Supercup. Dieser ist auch finanziell attraktiv: Der Sieger kassierte zuletzt drei Millionen Euro Preisgeld, der Finalverlierer bekam immerhin zwei Millionen./kbe/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 3,095 auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 341,68 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,55 %/+61,55 % bedeutet.
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Das alleine rechtfertigt eine Neubewertung der BVB-Aktie. 3,10 + 70% = 3,50 € (innerer Wert).
Madrid u. Paris haben Neuer 10 Tore in 4 Spielen eingeschenkt. Nach Neuer´s tollen Spiel in Madrid war er im Rückspiel genauso schwach. Seine für sein Alter "normale" Verletzungsanfälligkeit spricht nicht für ihn. Positiv ist seine wesentlich bessere Aura gegenüber Baumann.