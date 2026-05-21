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    Jetzt wird wieder gezockt

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    BlackRock wirft DroneShield raus – Anleger kaufen die Aktie trotzdem

    Eigentlich ein Warnsignal: BlackRock ist bei DroneShield unter die Meldeschwelle gefallen. Doch Anleger feiern die Aktie plötzlich wieder.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt wird wieder gezockt - BlackRock wirft DroneShield raus – Anleger kaufen die Aktie trotzdem
    Foto: DroneShield

    BlackRock ist bei DroneShield unter die Meldeschwelle gefallen – und die Aktie steigt trotzdem. Genau dieser scheinbare Widerspruch zeigt derzeit, wie spekulativ die Stimmung rund um den australischen Drohnenabwehr-Spezialisten geworden ist. Nachdem BlackRock seinen Anteil auf unter fünf Prozent reduziert hatte, legte die Aktie am Donnerstag um mehr als sechs Prozent zu. Viele Anleger sehen die heftige Korrektur der vergangenen Wochen offenbar zunehmend als Einstiegschance.

    Dabei stand der Titel zuletzt massiv unter Druck. Auf Sicht von 30 Tagen verlor die Aktie über 20 Prozent, obwohl sie über zwölf Monate noch immer deutlich im Plus liegt. Belastet wurde der Kurs vor allem durch eine Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC. Die Behörde prüft Mitteilungen und Handelsaktivitäten aus dem November 2025. Gleichzeitig wurden Analysten bei ihren Kurszielen vorsichtiger und reduzierten ihre Erwartungen leicht.

    Operativ liefert DroneShield dagegen weiter starke Zahlen. Im ersten Quartal sprang der Umsatz auf den Rekordwert von 74,1 Millionen australischen Dollar – ein Plus von 121 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen profitiert massiv vom weltweiten Boom bei Drohnenabwehrsystemen und dem steigenden Sicherheitsbedarf westlicher Staaten. Zuletzt sicherte sich DroneShield unter anderem einen Auftrag aus dem asiatisch-pazifischen Raum im Volumen von 6,2 Millionen australischen Dollar.

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    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Unternehmen durch den Einsatz seiner Technologie beim FIFA World Cup 2026 in den USA. Die Polizei von Kansas City nutzt die Systeme bereits zur Absicherung des Luftraums rund um das Turnier.

    Gleichzeitig versucht DroneShield zunehmend, sich als reifer Rüstungstechnologie-Konzern zu positionieren. Nachdem das Unternehmen vier Quartale in Folge einen positiven operativen Cashflow erzielt hatte, entfällt seit Mai die Pflicht zur Veröffentlichung der sogenannten Appendix-4C-Berichte an der australischen Börse. Zudem will DroneShield neue Aufträge künftig erst ab einem Volumen von 20 Millionen australischen Dollar separat melden. Das Management signalisiert damit, dass der Konzern nicht mehr wie ein kleiner Wachstumswert auftreten will.

    Für Anleger bleibt die Lage trotzdem heikel. Während Umsatz, Auftragslage und Marktpotenzial weiter wachsen, sorgen Führungswechsel, regulatorische Untersuchungen und die hohe Bewertung für Nervosität. Genau dieser Mix macht DroneShield derzeit zu einer der spekulativsten Aktien im globalen Rüstungsboom.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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