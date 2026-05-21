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    Besonders beachtet!

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    Tapestry Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.05.2026

    Am 21.05.2026 ist die Tapestry Aktie, bisher, um -3,25 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tapestry Aktie.

    Besonders beachtet! - Tapestry Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Tapestry, Inc. ist ein führendes Modeunternehmen, das sich auf Luxusaccessoires und Lifestyle-Marken konzentriert. Es bietet Handtaschen, Schuhe, Bekleidung und Accessoires unter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Tapestry ist ein bedeutender Akteur im globalen Luxusgütermarkt, bekannt für Qualität und Innovation. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Michael Kors, Louis Vuitton und Gucci. Tapestry hebt sich durch seine starke Markenidentität, innovative Designs und das Engagement für Nachhaltigkeit ab.

    Tapestry Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Die Tapestry Aktie notiert aktuell bei 113,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,80  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,95 %, geht es heute bei der Tapestry Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Tapestry Verluste von -15,20 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Tapestry Aktie damit um -1,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,95 % gewonnen.

    Tapestry Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,22 %
    1 Monat -14,13 %
    3 Monate -15,20 %
    1 Jahr +56,68 %
    Stand: 21.05.2026, 09:41 Uhr

    Informationen zur Tapestry Aktie

    Es gibt 202 Mio. Tapestry Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,83 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Hermes International, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Co.

    Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,68 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +0,64 %. Kering notiert im Minus, mit -0,93 %.

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    Ob die Tapestry Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tapestry Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tapestry

    -3,25 %
    -1,22 %
    -14,13 %
    -15,20 %
    +56,68 %
    +183,92 %
    +219,66 %
    +226,12 %
    +2.217,95 %
    ISIN:US8760301072WKN:A2JSR1
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    Markt Bote
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