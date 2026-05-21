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    Besonders beachtet!

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    Alfen - Aktie schießt in die Höhe +20,41 % - 21.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Alfen Aktie bisher um +20,41 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alfen Aktie.

    Besonders beachtet! - Alfen - Aktie schießt in die Höhe +20,41 % - 21.05.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Alfen ist ein führender Anbieter von Energielösungen in Europa, spezialisiert auf Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und intelligente Stromnetze. Wichtige Konkurrenten sind ABB, Siemens und Schneider Electric. Alfen zeichnet sich durch integrierte Lösungen und hohe Anpassungsfähigkeit aus.

    Alfen aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Mit einer Performance von +20,41 % konnte die Alfen Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Alfen Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,400, mit einem Plus von +20,41 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Alfen einen Gewinn von +47,59 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alfen Aktie damit um +11,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Alfen +29,78 % gewonnen.

    Alfen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,53 %
    1 Monat +24,61 %
    3 Monate +47,59 %
    1 Jahr +24,38 %
    Stand: 21.05.2026, 09:42 Uhr

    Informationen zur Alfen Aktie

    Es gibt 22 Mio. Alfen Aktien. Damit ist das Unternehmen 332,78 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Enel und Co.

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Enel notiert im Minus, mit -0,12 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,86 %. Tesla legt um +1,52 % zu Siemens Energy notiert im Minus, mit -1,18 %.

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    Ob die Alfen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alfen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alfen

    +20,33 %
    +14,46 %
    +42,63 %
    +68,94 %
    +42,37 %
    -79,82 %
    -79,35 %
    +50,15 %
    ISIN:NL0012817175WKN:A2JGMQ
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