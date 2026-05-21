Europaweite Beschwerden gegen Finanzwerbung bei Google & Co.
- Verbraucherverbände klagen gegen Google Meta TikTok
- Fast 900 Anzeigen gemeldet, nur 27 Prozent gelöscht
- Strengere DSA-Kontrollen und mögliche Geldbußen
BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherorganisationen werfen Google , Meta und TikTok vor, nicht entschieden genug gegen betrügerische Finanzwerbung vorzugehen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), der europäische Verbraucherverband BEUC und gut zwei Dutzend weitere Organisationen aus Europa reichten deshalb Beschwerden bei der EU-Kommission und nationalen Behörden ein, wie die Organisationen mitteilten.
Kritisiert werden unter anderem Anzeigen für angeblich risikofreie Geldanlagen, unrealistisch hohe Renditen oder dubiose Finanz-Coachings. Verbraucher könnten dadurch Opfer von Betrugsmaschen werden, warnt der vzbv.
Nur gut jede vierte Anzeige gelöscht
Zwischen Dezember 2025 und März 2026 wurden fast 900 verdächtige Werbeanzeigen gemeldet. Gelöscht wurde davon aber nur gut jede vierte Anzeige (27 Prozent). Mehr als die Hälfte der Hinweise (52 Prozent) sei ignoriert oder abgelehnt worden.
Die Plattformen gingen nicht ausreichend gegen betrügerische Angebote vor, sagte vzbv-Chefin Ramona Pop. "Das muss sich ändern." Anbieter müssten verhindern, dass Verbraucher über Online-Plattformen zu Betrugsopfern würden.
Der vzbv bereitet zudem eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur vor. Die Organisationen fordern, die Plattformen stärker an Vorgaben des europäischen Digital Services Act (DSA) zu binden. Bei Verstößen müsse es Konsequenzen und mögliche Geldbußen geben, so die Forderung./scr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 519,3 auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 761,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Meta Platforms (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von -42,24 %/+74,82 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Beobachter ist Berufsspammer?
Zahlen waren extrem gut. Wird sich auszahlen die Capex langfristig. So Long!