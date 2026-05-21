SAP-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kursanstieg auf 165 Euro

Nach der Präsentation zur zukünftigen KI-Strategie und dem Innovationsfahrplan bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 230 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie bei einem weiter freundlichen Börsenumfeld ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 165 Euro ausweiten kann.

Der seit dem Frühjahr 2025 im Bereich von 270 Euro begonnene drastische Kursrückgang der SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) fand am 13.5.26 bei 135,44 Euro - wobei natürlich auch der Dividendenabschlag vom 6.5.26 von 2,50 Euro zu berücksichtigen ist - seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seit Anfang Mai konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 152,40 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 155 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 155 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000FE0GYS7, wurde beim SAP-Aktienkurs von 152,40 Euro mit 1,32 – 1,33 Euro gehandelt.

Kann die SAP-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 165 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,06 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,523 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,523 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA4RVR7, wurde beim Aktienkurs von 152,40 Euro mit 1,30 – 1,31 Euro taxiert.

Steigt die SAP-Aktie auf 165 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,44 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 135,862 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SAP-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,862 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN9PDW5, wurde beim SAP-Aktienkurs von 152,40 Euro mit 1,77 – 1,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SAP-Aktie auf 165 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,91 Euro (+63 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP-Aktien oder von Hebelprodukten auf SAP-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.