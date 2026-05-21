Börsenstart Europa - 21.05. - FTSE Athex 20 stark +1,62 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.854,95 PKT und fällt um -0,14 %. Top-Werte: Stroeer +5,57 %, HENSOLDT +4,68 %, Sartorius Vz. +1,71 % Flop-Werte: Bilfinger -2,03 %, United Internet -2,02 %, Hochtief -2,02 %

Der DAX bewegt sich bei 24.707,53 PKT und fällt um -0,19 %. Top-Werte: Merck +1,75 %, Infineon Technologies +1,21 %, Deutsche Boerse +1,13 % Flop-Werte: Commerzbank -3,64 %, Brenntag -3,56 %, Airbus -2,34 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:34) bei 3.982,62 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,68 %, Evotec +4,11 %, Eckert & Ziegler +1,82 %

Flop-Werte: United Internet -2,02 %, ATOSS Software -1,66 %, SMA Solar Technology -1,57 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.966,32 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Sanofi +1,31 %, ENI +1,27 %, Infineon Technologies +1,21 %

Flop-Werte: Airbus -2,34 %, Prosus Registered (N) -2,05 %, UniCredit -1,56 %

Der ATX steht bei 5.899,80 PKT und verliert bisher -0,56 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,56 %, Oesterreichische Post +0,64 %, PORR +0,59 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,03 %, Palfinger -1,76 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,18 %

Der SMI steht aktuell (09:59:42) bei 13.411,35 PKT und fällt um -0,09 %.

Top-Werte: Alcon +1,02 %, Lonza Group +0,85 %, Zurich Insurance Group +0,71 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,09 %, Logitech International -1,54 %, CIE Financiere Richemont -1,52 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.101,61 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Euronext +1,52 %, Sanofi +1,31 %, AXA +0,97 %

Flop-Werte: Eiffage -2,71 %, Airbus -2,34 %, Societe Generale -1,48 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.109,73 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,77 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,72 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,61 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -0,92 %, SSAB Registered (A) -0,87 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,82 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.630,00 PKT und gewinnt bisher +1,62 %.

Top-Werte: Viohalco +5,41 %, Public Power +2,62 %, Piraeus Port Authority +1,53 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,05 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,87 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,84 %