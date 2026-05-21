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    KfW / KfW Research: Stimmung der Venture-Capital-Investoren verharrt auf ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Geschäftsklima VC leicht erholt Anfang 2026
    • Investoren skeptisch wegen möglicher Zinserhöhungen
    • Exits bleiben schwierig und Exitklima negativ
    OTS - KfW / KfW Research: Stimmung der Venture-Capital-Investoren verharrt auf ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    KfW Research: Stimmung der Venture-Capital-Investoren verharrt auf niedrigem Niveau
    Frankfurt am Main (ots) -

    - Leichte Erholung nach Stimmungseinbruch Ende 2025
    - Investoren blicken skeptisch auf die nächsten Monate - Mögliche Zinserhöhungen könnten Fundraising bremsen

    Nach dem Stimmungseinbruch zum Jahresende 2025 hat sich das Geschäftsklima auf dem deutschen Markt für Wagniskapital (Venture Capital, VC) zum Beginn des Jahres 2026 wieder stabilisiert. Der Stimmungsindikator legte im ersten Quartal 2026 leicht um 6,2 Zähler auf minus 25,9 Punkte zu. Somit bleibt das VC-Geschäftsklima aber weiterhin unterkühlt und liegt deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt, der durch die Nulllinie markiert wird.

    Die leichte Verbesserung zum Schlussquartal 2025 wurde vor allem durch eine bessere Bewertung der aktuellen Lage durch die VC-Investoren getragen. Dagegen bewegten sich die Erwartungen der Investoren auf Sicht von sechs Monaten seitwärts.

    Das geht aus dem gemeinsam von KfW Research und dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) vierteljährlich erstellten Barometer zur Stimmung von Venture-Capital-Investoren in Deutschland hervor.

    Die Investoren bewerten das Zinsklima deutlich schlechter als noch vor wenigen Monaten, als es nach weiteren Zinssenkungen aussah. Inzwischen rechnen Marktteilnehmer mit Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank. "Das dürfte erneut das Fundraising für Venture-Capital-Fonds erschweren und die Bewertungen für Start-ups belasten. Exits macht das nochmals herausfordernder. Diese Aussichten hängen wie ein Damoklesschwert über dem mit 1,7 Milliarden Euro Investitionen eigentlich stabilen Jahresstart des VC-Marktes", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    Ulrike Hinrichs, Vorstandssprecherin des BVK, bleibt aber mit Blick auf das Gesamtjahr optimistisch: "Künstliche Intelligenz, Robotik und Defense haben im ersten Quartal global wie auch in Europa die Investitionen befeuert und dürften das Venture-Capital-Geschehen im weiteren Jahresverlauf prägen. Deutschland kann hier eine Reihe von Erfolgen vorweisen. Jüngste Finanzierungsrunden etwa bei Parloa, Neura Robotics oder Upvest sowie die Exits bei Tubulis und Talon.One dürften national wie international positive Signalwirkung entfalten und sich auch auf die hiesige Marktstimmung auswirken."

    Den Dealflow bewerteten die Investoren im ersten Quartal denn auch positiv. Der Indikator für die Einstiegsbewertungen fiel dagegen - das heißt, die VC-Investoren sind zunehmend unzufrieden mit den Einstiegspreisen bei Neuengagements.

    Die Stimmung der VC-Investoren in Deutschland bezüglich des Fundraisings hat sich im ersten Quartal gebessert und zeigt sich somit äußerst wechselhaft. Sehr unzufrieden sind die Investoren dagegen weiterhin mit der Möglichkeit, aus ihren Beteiligungen wieder auszusteigen. Das Exitklima bleibt tief im roten Bereich.

    Hinweis: Die KfW berechnet das German-Venture-Capital-Barometer vierteljährlich zusammen mit dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) exklusiv für das Handelsblatt. Ausführliche Analysen mit Datentabellen und Grafiken zur Entwicklung des Geschäftsklimas im Venture-Capital- und Private-Equity-Segment sind unter http://www.kfw.de/gpeb abrufbar.

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel. +49 69 7431 41336
    E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6279138 OTS: KfW






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