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    Nabaltec AG: Q1 2026 Zahlen & Umsatzwachstum ab Q2

    Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal 2026 behauptet sich das Unternehmen in einem anspruchsvollen Marktumfeld und stellt die Weichen für erneutes Wachstum.

    Nabaltec AG: Q1 2026 Zahlen & Umsatzwachstum ab Q2
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz Q1 2026: 53,2 Mio. € (−2,7 % gegenüber Vorjahresquartal)
    • Ergebnisse Q1 2026: EBITDA 6,4 Mio. € (Q1/2025: 7,0 Mio. €), EBIT 2,7 Mio. € (Q1/2025: 4,1 Mio. €); EBIT‑Marge 5,2 %
    • Segmentergebnisse: Funktionale Füllstoffe 39,4 Mio. € (−2,1 %); Spezialoxide 13,8 Mio. € (−4,6 %); Böhmiten/Feuerfestbereich leicht rückläufig, gebremst u. a. durch schwache Stahlnachfrage und stagnierenden Zellfertigungsausbau
    • Starke Zunahme bei viskositätsoptimierten Hydroxiden: Umsatz +28 % gegenüber Vorjahr, getrieben durch Nachfrage fürs Thermomanagement in Lithium‑Ionen‑Batterien
    • Prognose 2026 bestätigt: Umsatzwachstum erwartet in einer Bandbreite von 4–6 %; EBIT‑Marge prognostiziert bei 5–7 %; Margendruck durch höhere Material‑/Energiekosten und erhöhte planmäßige Abschreibungen
    • Management erwartet schrittweise Rückkehr zum Umsatzwachstum ab dem zweiten Quartal 2026 und sieht das Unternehmen trotz schwierigem Marktumfeld gut positioniert

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Nabaltec ist am 21.05.2026.

    Der Kurs von Nabaltec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,53 % im Minus.


    Nabaltec

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