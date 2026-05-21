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    Audius im Q1 2026: Massive Steigerung aller Kennzahlen!

    audius SE startet 2026 mit starkem Rückenwind: Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus, wachsender Auftragsbestand und bestätigte Jahresziele unterstreichen den Wachstumskurs.

    Audius im Q1 2026: Massive Steigerung aller Kennzahlen!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die Gesamtleistung von audius SE stieg im ersten Quartal 2026 um 43,7 % auf EUR 28,3 Mio.
    • Das EBITDA erhöhte sich um 87,5 % auf EUR 1,5 Mio., das EBIT sogar um 300 % auf EUR 0,8 Mio.
    • Das Wachstum wurde sowohl durch Akquisitionen als auch durch organisches Wachstum von rund 17 % getrieben.
    • Der Auftragsbestand zum 31.03.2026 stieg auf EUR 97,2 Mio., im Vergleich zu EUR 76,9 Mio. im Vorjahr.
    • audius bestätigt die Jahresprognose mit einem Wachstum der Gesamtleistung auf über EUR 125 Mio. und einem EBITDA von mehr als EUR 10 Mio.
    • Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, beschäftigt rund 900 Mitarbeitende und fokussiert auf IT-Services, Software/Cloud sowie Telekommunikation.

    Der nächste wichtige Termin, Roadshow, bei audius ist am 31.05.2026.






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