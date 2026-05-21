Audius im Q1 2026: Massive Steigerung aller Kennzahlen!
audius SE startet 2026 mit starkem Rückenwind: Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus, wachsender Auftragsbestand und bestätigte Jahresziele unterstreichen den Wachstumskurs.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Die Gesamtleistung von audius SE stieg im ersten Quartal 2026 um 43,7 % auf EUR 28,3 Mio.
- Das EBITDA erhöhte sich um 87,5 % auf EUR 1,5 Mio., das EBIT sogar um 300 % auf EUR 0,8 Mio.
- Das Wachstum wurde sowohl durch Akquisitionen als auch durch organisches Wachstum von rund 17 % getrieben.
- Der Auftragsbestand zum 31.03.2026 stieg auf EUR 97,2 Mio., im Vergleich zu EUR 76,9 Mio. im Vorjahr.
- audius bestätigt die Jahresprognose mit einem Wachstum der Gesamtleistung auf über EUR 125 Mio. und einem EBITDA von mehr als EUR 10 Mio.
- Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, beschäftigt rund 900 Mitarbeitende und fokussiert auf IT-Services, Software/Cloud sowie Telekommunikation.
Der nächste wichtige Termin, Roadshow, bei audius ist am 31.05.2026.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte