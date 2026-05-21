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    ROUNDUP 3

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    Nvidia beschleunigt Wachstum - Aktie vorbörslich im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia wächst im KI-Boom, Umsatz stark gestiegen
    • Quartalszahlen übertrafen Erwartungen deutlich
    • Konkurrenz nimmt zu, Wachstum bleibt fraglich
    ROUNDUP 3 - Nvidia beschleunigt Wachstum - Aktie vorbörslich im Minus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: vorbörslicher Aktienkurs, Analysten, mehr Hintergrund)

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia wächst im KI-Boom weiter rasant. Umsatz und Ergebnisse kletterten zum Start in das neue Geschäftsjahr 2026/27 abermals deutlich. Im vorbörslichen Handel am Donnerstag rutschte der Kurs der Nvidia-Aktie aber ab, denn die Erwartungen im Vorfeld der Zahlenvorlage waren enorm hoch. Besonders der Ausblick warf für einige Experten Fragen auf.

    Vor dem offiziellen Handelsstart an der Wall Street ging es für das Nvidia-Papier zuletzt um knapp ein Prozent nach unten. Analysten werteten die Zahlen zwar vornehmlich positiv. Doch hier und da wurden auch Sorgen ob der Nachhaltigkeit des Wachstums laut, vornehmlich, weil der Konzern zunehmend Konkurrenz bekommt.

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    So schrieben die Experten von Hargreaves Lansdown von "Blockbuster-Zahlen" und einer weiterhin außergewöhnlich guten Positionierung von Nvidia. Die entscheidende Frage sei aber nicht, ob die Nachfrage aktuell stark sei, "sondern wie lange dieses Wachstum die Erwartungen noch übertreffen kann".

    Durchweg positiv äußerte sich hingegen Bernstein-Experte Stacy Rasgon: Die Quartalsergebnisse hätten deutlich über den Erwartungen gelegen, und auch das Geschäft mit Rechenzentren habe die Prognosen übertroffen. Zudem sei der Ausblick besser ausgefallen als gedacht. Alles scheine "weiterhin auf Kurs" für die anhaltende Dynamik der Blackwell-Plattform sowie den Hochlauf der Rubin-Halbleiter in der zweiten Jahreshälfte.

    Atif Malik von der Citigroup lobte unterdessen, dass der Chipkonzern seine wichtigen Rechenzentrenumsätze nun in zwei Untergruppen unterteilt. Damit unterstreiche der Konzern die Stärke abseits seines wichtigen Geschäfts mit großen Rechenzentrums-Kunden, den sogenannten Hyperscalern.

    Erneut ein starkes Quartal

    Im ersten Quartal, das bis Ende April lief, steigerte Nvidia den Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar (70 Milliarden Euro). Damit war das Wachstum höher als im Vierteljahr davor. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar. Hierbei übertraf der KI-Pionier wieder einmal die Erwartungen der Experten.

    Unterm Strich verdiente der Konzern 58,3 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von knapp 18,8 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Dabei profitierte Nvidia auch von Bewertungsgewinnen bei seinen Beteiligungen. Hier dürfte sich auch das stark im Wert gestiegene Intel-Investment bemerkbar gemacht haben. Nvidia war bei dem kriselnden Chiphersteller im vergangenen September im Zuge einer Partnerschaft mit 5 Milliarden Dollar eingestiegen und hält derzeit gut 4 Prozent der Anteile. Seit dem Einstieg hat sich der Intel-Kurs in etwa verfünffacht.

    Nicht genug Chips und neue Kunden

    Nvidia-Chef Jensen Huang betonte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass die Nachfrage nach Nvidia-Chips ungebrochen stark sei. Bei der nächsten Generation der KI-Halbleiter mit dem Namen Vera Rubin werde es wohl durchgehend Engpässe geben; erste Systeme sollen im zweiten Halbjahr an die Kunden gehen. Zugleich nutzte der Manager die Zahlenvorlage, um die Fortschritte bei der Diversifizierung von Nvidia hervorzuheben. So prognostiziert das Management, dass bald viele andere Unternehmen und Regierungen zu einer wichtigeren Umsatzquelle werden dürften.

    In der Zukunft werde Nvidia auch mehr Geschäft unter anderem mit Technologie für Roboter und autonomes Fahren machen, sagte Huang. Während Nvidias Stärke traditionell Grafikkarten waren, auf deren Basis auch die KI-Chips entstanden, plant der Konzern für dieses Jahr auch mit Erlösen von 20 Milliarden Dollar bei Hauptprozessoren - speziell diese Aussage wertete Jefferies-Experte Blayne Curties als das "spannendste Signal".

    Gleichzeitig sieht sich Nvidia erstmals ernsthaften Herausforderungen für seine Vormachtstellung im KI-Computing gegenüber. Verschiedene Chipentwickler wie AMD , Intel, Broadcom und Marvell versuchen, sich ein Stück des Marktes zu sichern. Zudem entwickeln wichtige Kunden von Nvidias Technologie eigene hausinterne Komponenten.

    Für das laufende Quartal erwartet Nvidia nunmehr einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar. Dies liegt zwar etwas über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten, doch die prognostizierte bereinigte Bruttomarge traf in etwa die Annahmen am Markt. Dabei hatte der KI-Primus Beobachter in den vergangenen Jahren daran gewöhnt, dass er alle Prognosen von Analysten stark übertrifft.

    Das wertvollste Unternehmen der Welt

    Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren ein zentraler Motor des KI-Booms und profitiert am meisten davon. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-Fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von der Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Nvidia-Aktie mit einem Plus von rund einem Fünftel aber vergleichsweise schwergetan.

    Offen bleibt, wie es für den Konzern in China weitergeht. Die US-Regierung erlaubt zwar wieder den Verkauf einiger Nvidia-Chipsysteme in das Land - für eine saftige Gebühr von 25 Prozent. Allerdings ist weiterhin unklar, ob die Regierung in Peking die dortigen Unternehmen diese Chips auch kaufen lässt.

    Dividende steigt kräftig

    Dank der sprudelnden Gewinne erhöht Nividia die Quartalsdividende von bisher einem Cent auf 25 Cent. Damit will das Unternehmen künftig jedes Vierteljahr insgesamt rund sechs Milliarden Dollar als Gewinnbeteiligung direkt an die Aktionäre ausschütten. Zudem erhöhte der Verwaltungsrat den Spielraum für weitere Aktienrückkäufe um 80 Milliarden auf fast 120 Milliarden Dollar./tav/zb/so/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 384,6 auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +29,86 %/+63,62 % bedeutet.




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