Stroeer - Aktie zieht deutlich an - 21.05.2026

Die Stroeer Aktie notiert aktuell bei 37,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,14 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Stroeer Aktie. Nach einem Plus von +0,03 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,00€, mit einem Plus von +6,14 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Stroeer investiert war, konnte einen Gewinn von +0,39 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -10,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,19 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Stroeer -5,40 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Stroeer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,87 % 1 Monat -8,19 % 3 Monate +0,39 % 1 Jahr -32,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Stroeer Aktie

Stand: 21.05.2026, 10:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales der Stroeer-Aktie. Threads drehen sich vor allem um Shortseller-Risiken und Leihgeschäfte, ein möglicher Rückkauf bei Kursen unter 35 €, sowie spekulative Übernahmephantasien (Blackstone/I Squared) und die strategische Ausrichtung (OOH-Deal vs. Ganzübernahme). Anleger erwarten ein deutlich höheres EPS (20–30 statt 3) und diskutieren Zielkurse von 45–55 €.

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,05 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Stroeer

Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,61 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert im Plus, mit +0,21 %.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.