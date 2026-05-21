Apollo Global: Aufwärtstrend unter Druck – Aktie ringt um Stabilisierung

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 113,05 US-Dollar. Damit notiert die Aktie deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 58,46 US-Dollar, aber ebenso klar unter dem Rekordhoch von 170,45 US-Dollar. In Relation zur gesamten Spanne der letzten drei Jahre bewegt sich der Kurs damit ungefähr in der Mitte: Rund 48 Prozent über dem Tief, aber noch gut ein Drittel unter dem Hoch. Charttechnisch spiegelt diese Position eine Konsolidierungsphase nach einer vorangegangenen Übertreibung nach oben wider, in der sich der Markt um eine neue Balance zwischen Bullen und Bären bemüht.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Aktie von Apollo Global Management einen klar aufwärtsgerichteten übergeordneten Trend. Vom Tief bei 58,46 US-Dollar Ende Mai 2023 arbeitete sich der Kurs in mehreren Wellen nach oben und markierte im Dezember 2024 ein 3-Jahres-Hoch bei 170,45 US-Dollar. Auf diese starke Rally folgte ab Anfang 2025 eine ausgeprägte Korrekturphase mit teils heftigen Rücksetzern, in deren Verlauf der Wert zeitweise wieder in den Bereich um 100 US-Dollar zurückfiel. Insgesamt bleibt der langfristige Trend positiv, wird aber seit Ende 2024 von erhöhter Volatilität und deutlichen Zwischenkorrekturen geprägt.

200-Tage-Linie als Gradmesser eines angeschlagenen Aufwärtstrends

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den letzten 200 Schlusskursen, verläuft aktuell näherungsweise im Bereich von rund 118 US-Dollar. Der aktuelle Kurs von 113,05 US-Dollar liegt damit etwa 4 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Das signalisiert, dass der zuvor dominante Aufwärtstrend ins Stocken geraten ist und sich die Aktie in einer Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase befindet. Solange der Kurs unter der 200-Tage-Linie bleibt, überwiegt aus technischer Sicht ein leicht angeschlagener, aber noch nicht vollständig gebrochener Aufwärtstrend. Ein nachhaltiger Wiederanstieg über den gleitenden Durchschnitt wäre ein wichtiges Signal für eine Trendbestätigung.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Blick

Auf der Unterseite hat sich im Chart eine breite Unterstützungszone zwischen 100 und 105 US-Dollar herausgebildet, die mehrfach erfolgreich getestet wurde. Fällt die Aktie darunter, rückt der Bereich um 90 bis 95 US-Dollar als nächste markante Auffangzone in den Fokus, wo in der Vergangenheit ebenfalls deutliche Gegenbewegungen starteten. Auf der Oberseite trifft der Wert zunächst im Band zwischen 125 und 130 US-Dollar auf einen hartnäckigen Widerstand, der bereits im Sommer und Herbst 2025 mehrfach den Anstieg begrenzte. Gelingt hier ein Ausbruch, wäre der Weg in Richtung der Zone 150 bis 160 US-Dollar frei, bevor das 3-Jahres-Hoch bei 170,45 US-Dollar als langfristiger Schlüsselwiderstand wieder ins Blickfeld rückt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apollo Global Management Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.