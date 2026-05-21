Trotz scheinbar spektakulärer Zahlen steigt die Nvidia-Aktie nicht - warum? Und was ist dran am angeblichen Iran-Deal, der gestern eine Rally der Aktienmärkte und den Absturz von Ölpreis und Kapitalmarkt-Zinsen ausgelöst hatte? Ist Trump wirklich bereit, dem Iran weitgehende Zugeständnisse zu machen, wie manche iranische Quellen behaupten? So oder so: Israel wäre der große Verlierer bei einem Deal, also wird Netanjahu alles versuchen, einen Deal zu verhindern. Oder ist das alles nur ein Bluff von Trump vor einem erneuten Angriff auf den Iran? So oder so: der Fokus der Wall Street richtet sich nun auf die Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic, solange die Stimmung noch gut ist. Denn die erste drei Monate unter einem neuen Fed-Chef waren bislang ausnahmslos negativ..

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Das Video "Wo ist die Nvidia-Euphorie? Iran-Deal, Trump und Israel-Zorn!" sehen Sie hier..