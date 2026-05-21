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    Halbleiter-Aktie steigt wieder

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    Samsung wendet Streik-Schock ab – Aktionäre sprechen von rechtswidrigem Deal

    Samsung verhindert vorerst den größten Streik seiner Geschichte. Die Aktie springt an. Aktionäre attackieren den Lohnkompromiss bereits.

    Halbleiter-Aktie steigt wieder - Samsung wendet Streik-Schock ab – Aktionäre sprechen von rechtswidrigem Deal
    Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpa

    Samsung Electronics hat einen drohenden Großstreik vorerst abgewendet. Die Aktie des südkoreanischen Technologiekonzerns stieg am Donnerstag um mehr als sechs Prozent, nachdem die Gewerkschaft einen geplanten 18-tägigen Ausstand ausgesetzt hatte.

    Der Streik hätte am Donnerstag beginnen sollen. Mehr als 45.000 Beschäftigte hätten sich beteiligen können. Anleger reagierten erleichtert, weil Produktionsausfälle beim weltweit wichtigen Chiphersteller globale Lieferketten treffen könnten.

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    Eine vorläufige Einigung kam nach einer weiteren Verhandlungsrunde unter Leitung des südkoreanischen Arbeitsministers Kim Young-hoon zustande. Zuvor waren staatlich vermittelte Gespräche gescheitert. Die Gewerkschaft erklärte, alle Mitglieder sollten vom 22. bis 27. Mai über die Vereinbarung abstimmen.

    Kim warnte allerdings vor zu viel Euphorie. Bis zu einer endgültigen Einigung sei es noch "ein langer Weg". Zugleich habe sich der Abstand zwischen beiden Seiten "erheblich verringert". Die Gewerkschaft habe wichtige Zugeständnisse gemacht.

    Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap soll Samsungs profitable Chipsparte 40 Prozent des gesamten Bonuspools erhalten. Die übrigen Geschäftsbereiche sollen 60 Prozent bekommen. Reuters berichtete unter Berufung auf ein Gewerkschaftsdokument, Samsung wolle der Chipsparte einen Sonderbonus von 10,5 Prozent des Betriebsgewinns zuweisen.

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    Die Gewerkschaft hatte zuvor Leistungsprämien von 15 Prozent des Betriebsgewinns, die Abschaffung von Bonusobergrenzen und eine verbindliche Bonusstruktur gefordert. Der Konkurrent SK Hynix hatte sich bereits im vergangenen September darauf geeinigt, zehn Prozent des Betriebsgewinns als Prämien an Beschäftigte auszuschütten.

    Für zusätzlichen Streit sorgt eine Aktionärsgruppe. Sie bezeichnete die vorläufige Lohnvereinbarung laut Yonhap als rechtswidrig und kündigte an, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, falls die Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.

    Wirtschaftliche Tragweite des Konflikts enorm

    Südkoreas Premierminister Kim Min-seok hatte direkte Verluste von bis zu einer Billion Won befürchtet. Bei Produktionsausfällen und verschrotteten Halbleiterwafern könnte der Schaden sogar auf bis zu 100 Billionen Won steigen. Samsung Electronics steht demnach für 22,8 Prozent der südkoreanischen Exporte, 26 Prozent der Marktkapitalisierung des Landes und 12,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

    Rückenwind erhielt die Samsung-Aktie zusätzlich vom starken Quartalsbericht von Nvidia. Seit Anfang des Jahres verdoppelte sich die Aktie nahezu. Der Chipkonzern steigerte seinen Umsatz um 85 Prozent auf 81,62 Milliarden US-Dollar. Das stärkte weltweit die Stimmung für Halbleiterwerte.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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