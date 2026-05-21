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    Flaute an deutschen Flughäfen

    Für Sie zusammengefasst
    • April 17,01 Mio Passagiere minus 7,5 Prozent gesamt
    • Iran-Krieg, Lufthansa-Streik und Cityline-Einstellung
    • Frachtmenge gegenüber 2019 um 6,2 Prozent gestiegen
    Flaute an deutschen Flughäfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - An den größeren Flughäfen in Deutschland sind im April deutlich weniger Passagiere abgefertigt worden. 17,01 Millionen Fluggäste bedeuteten einen Rückgang um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Flughafenverband ADV berichtet.

    Wesentliche Gründe für den Rückgang sind die Folgen des Iran-Kriegs, der sechstägige Streik der Lufthansa-Crews und die darauffolgende Einstellung der Regional-Fluggesellschaft Lufthansa Cityline. Zudem fielen die Osterferien im laufenden Jahr nicht vollständig in den April wie 2025.

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    Die Branche nennt zudem die hohen staatlichen Steuern und Gebühren als Grund für den stagnierenden Flugverkehr in Deutschland. In diesem Zusammenhang debattiert der Bundestag an diesem Donnerstag die von der Koalition geplante Absenkung der Luftverkehrsteuer.

    2026 bislang ein Viertel weniger Flüge als 2019

    In den ersten vier Monaten ist die Passagierzahl im Vergleich zum Vorjahr an den deutschen Flughäfen um 0,2 Prozent gesunken. Zum Niveau von vor der Corona-Krise fehlten sogar 18,8 Prozent. 2026 fanden bislang ein Viertel weniger Flüge statt als im Vergleichszeitraum aus dem Jahr 2019.

    Anders sieht es bei der Fracht aus, deren Menge im Vergleich zu 2019 um 6,2 Prozent zulegte. Die globalen Prozesse in der Luftfrachtlogistik hätten schnell auf die Auswirkungen des Iran-Kriegs reagiert und seien stabil, so der Verband./ceb/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 67,70 auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,62 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,67 %/+12,28 % bedeutet.




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