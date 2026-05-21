JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty kappte am Donnerstag zwar seine operative Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr. Die Trends für Live Events des Veranstalters seien jedoch solide./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 55,90EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +78,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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