JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CTS Eventim von 115 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty kappte am Donnerstag zwar seine operative Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr. Die Trends für Live Events des Veranstalters seien jedoch solide./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 55,90EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
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