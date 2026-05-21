Drohnenalarm in Vilnius war 'wichtige Lektion'

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat den durch eine mutmaßliche Drohnenbedrohung ausgelösten Luftalarm in der Hauptstadt Vilnius als "wichtige Lektion" für Bürger und Institutionen im Umgang mit Sicherheitsrisiken bezeichnet. "Wir müssen sie uns gut einprägen", sagte das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes dem litauischen Fernsehen. Nauseda rief die Bevölkerung dazu auf, Warnungen ernst zu nehmen und verantwortungsbewusst zu handeln. Grund zur Überreaktion und Panik bestehe aber nicht.

In Litauen mussten am Mittwoch bei einem erneuten Drohnenvorfall die Bewohner von Vilnius auf Aufforderung der Behörden vorsorglich Schutz suchen. Auch Nauseda und andere Spitzen des Baltenstaats wurden zur Sicherheit in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Zuvor hatten die Streitkräfte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert.