Südzucker rutscht im Geschäftsjahr 2025/26 noch tiefer in die roten Zahlen

Des Weiteren konkretisiert der Vorstand seine bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27: Demnach soll der Erlös bei 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro liegen und damit nur im Bestfall etwa auf dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird weiterhin bei 480 bis 680 Millionen Euro erwartet im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Für das erste Geschäftsquartal hatte Südzucker bereits Mitte Mai einen deutlichen Sprung beim operativen Ergebnis prognostiziert./tav/stw

1.377 % sind noch nicht genug

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 11,54 auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333Euro. Von den letzten 3 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -4,68 %/+29,98 % bedeutet.