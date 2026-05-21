Südzucker rutscht im Geschäftsjahr 2025/26 noch tiefer in die roten Zahlen
- Südzucker erleidet 362 Mio Euro Verlust im Februar
- Umsatz sinkt fast 14 Prozent auf 8,35 Mrd Euro
- Keine Dividende wegen hoher Abschreibungen und Markt
MANNHEIM (dpa-AFX) - Ein schwieriges Zuckergeschäft und hohe Abschreibungen haben dem Südzucker-Konzern ein weiteres Verlustjahr eingebrockt. Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Millionen Euro nach einem Minus von 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank den endgültigen Zahlen zufolge im Vergleich um fast 14 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Nach einer saftigen Dividendenkürzung bereits ein Jahr zuvor soll es für die Aktionäre diesmal überhaupt kein Geld mehr geben. Dies hatte Europas größter Zuckerproduzent bereits im Frühjahr angekündigt. Als Gründe nannte er seinerzeit das anhaltend schwierige Marktumfeld und hohe außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen.
Des Weiteren konkretisiert der Vorstand seine bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27: Demnach soll der Erlös bei 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro liegen und damit nur im Bestfall etwa auf dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird weiterhin bei 480 bis 680 Millionen Euro erwartet im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Für das erste Geschäftsquartal hatte Südzucker bereits Mitte Mai einen deutlichen Sprung beim operativen Ergebnis prognostiziert./tav/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 11,54 auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333Euro. Von den letzten 3 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -4,68 %/+29,98 % bedeutet.
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Das muss mal gesagt werden ! Es geht nicht nur um Zucker:
Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Un-
ternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller
von Ethanol in Europa.
Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten
mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien – von Frankreich im Westen über Belgien, Deutsch-
land, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien
und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktio-
nelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger)
und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem
Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem
Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere
Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie bio-
genes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA.
Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe weltweit tätig, im Bereich Fruchtzuberei-
tungen Weltmarktführer für Molkereien und bei Fruchtsaftkonzentraten in Europa in führender
Position.
Mit rund 19.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2024/25 einen Umsatz
Brasilien wird den vorgeschriebenen Ethanolanteil in Benzin UND Diesel erhöhen. Bei Benzin wird der Ethanol Anteil von 30% auf 32% steigen. Das wird Zucker vom Weltmarkt nehmen und die Preise zumindest stabilisieren, je nach Ernte könnten auch ordentliche Preissprünge stattfinden.
against all odds - der Ethanoldrive wirkt , mit der Einstelligkeit hat es noch Zeit , Nickel! Erstmal kommt die 13 , ( 14 , 15 ) 😆