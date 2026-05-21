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    Südzucker rutscht im Geschäftsjahr 2025/26 noch tiefer in die roten Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Südzucker erleidet 362 Mio Euro Verlust im Februar
    • Umsatz sinkt fast 14 Prozent auf 8,35 Mrd Euro
    • Keine Dividende wegen hoher Abschreibungen und Markt
    Südzucker rutscht im Geschäftsjahr 2025/26 noch tiefer in die roten Zahlen
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Ein schwieriges Zuckergeschäft und hohe Abschreibungen haben dem Südzucker-Konzern ein weiteres Verlustjahr eingebrockt. Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Millionen Euro nach einem Minus von 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank den endgültigen Zahlen zufolge im Vergleich um fast 14 Prozent auf 8,35 Milliarden Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

    Nach einer saftigen Dividendenkürzung bereits ein Jahr zuvor soll es für die Aktionäre diesmal überhaupt kein Geld mehr geben. Dies hatte Europas größter Zuckerproduzent bereits im Frühjahr angekündigt. Als Gründe nannte er seinerzeit das anhaltend schwierige Marktumfeld und hohe außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Des Weiteren konkretisiert der Vorstand seine bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026/27: Demnach soll der Erlös bei 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro liegen und damit nur im Bestfall etwa auf dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird weiterhin bei 480 bis 680 Millionen Euro erwartet im Vergleich zu dem Vorjahreswert von 535 Millionen Euro. Für das erste Geschäftsquartal hatte Südzucker bereits Mitte Mai einen deutlichen Sprung beim operativen Ergebnis prognostiziert./tav/stw

    Suedzucker

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 11,54 auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,34 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333Euro. Von den letzten 3 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 15,000Euro was eine Bandbreite von -4,68 %/+29,98 % bedeutet.




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