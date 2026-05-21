Dimon warnt: Banker, goodbye! KI-Profis, hi!

Künftig dürfte JPMorgan mehr Spezialisten für Künstliche Intelligenz einstellen – und in bestimmten Kategorien weniger klassische Banker. Dimon sagte in einem Interview mit Bloomberg Television, KI werde langfristig Arbeitsplätze reduzieren, zugleich aber neue Arten von Jobs schaffen und bestehende Mitarbeiter produktiver machen.

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat auf dem China Summit der Bank in Shanghai deutlich gemacht, dass der größte US-Finanzkonzern seine Personalstrategie im KI-Zeitalter umbaut. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Damit verschärft sich eine Debatte, die die Finanzbranche längst erfasst hat. Banken suchen nach Wegen, ihre Produktivität zu steigern, Abläufe zu automatisieren und Kosten zu senken. Doch je stärker KI in die Arbeitswelt eindringt, desto größer wird auch die politische und soziale Sprengkraft möglicher Jobverluste.

Dimon schlug dabei einen vorsichtigeren Ton an als manche Konkurrenten. Der Umbau könne vor allem über natürliche Fluktuation laufen, sagte er. JPMorgan verliere jährlich rund 10 Prozent seiner Belegschaft – etwa 25.000 bis 30.000 Mitarbeiter. Das gebe dem Konzern Spielraum, Beschäftigte umzuschulen, umzusetzen oder Frühverrentungen anzubieten.

Brisant ist der Zeitpunkt der Aussagen. Erst zuvor hatte Standard-Chartered-Chef Bill Winters mit Äußerungen über den Ersatz von Arbeitskräften durch Technologie Kritik ausgelöst. Auch Goldman-Sachs-Präsident John Waldron hatte Backoffice-Strukturen zuletzt als besonders anfällig für Automatisierung beschrieben. HSBC-Chef Georges Elhedery warnte ebenfalls, KI werde bestimmte Jobs abschaffen und andere schaffen.

Die Zahlen zeigen, wie groß der Umbruch werden könnte. McKinsey schätzt, dass bis 2030 rund 30 Prozent der Arbeitsstunden in Finanz- und Versicherungsberufen automatisiert werden könnten. Citigroup-Analysen zufolge hat mehr als die Hälfte aller Bankjobs ein hohes Potenzial, durch Technologie ersetzt oder ergänzt zu werden.

Dimon verteidigte Winters, warnte aber zugleich vor einem zu schnellen Wandel. Wenn Backoffice-Jobs verschwinden, brauche es mehr Frontoffice-Jobs, um mehr Kunden zu betreuen. Entscheidend sei, dass Unternehmen und Gesellschaft den Übergang sorgfältig steuern.

Für Banker ist das Signal trotzdem unmissverständlich: Die Wall Street stellt weiter ein – aber die begehrtesten Jobs könnten künftig nicht mehr im klassischen Banking liegen, sondern im Maschinenraum der Künstlichen Intelligenz.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



