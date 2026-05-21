🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    KI bei JPMorgan

    773 Aufrufe 773 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dimon warnt: Banker, goodbye! KI-Profis, hi!

    Jamie Dimon macht klar, wohin die Reise an der Wall Street geht: JPMorgan will mehr KI-Spezialisten einstellen – und in manchen Bereichen weniger Banker.

    KI bei JPMorgan - Dimon warnt: Banker, goodbye! KI-Profis, hi!
    Foto: picture alliance / Photoshot

    JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat auf dem China Summit der Bank in Shanghai deutlich gemacht, dass der größte US-Finanzkonzern seine Personalstrategie im KI-Zeitalter umbaut. Zuerst hatte darüber der US-Nachrichtensender Bloomberg berichtet.

    Künftig dürfte JPMorgan mehr Spezialisten für Künstliche Intelligenz einstellen – und in bestimmten Kategorien weniger klassische Banker. Dimon sagte in einem Interview mit Bloomberg Television, KI werde langfristig Arbeitsplätze reduzieren, zugleich aber neue Arten von Jobs schaffen und bestehende Mitarbeiter produktiver machen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Short
    1.042,58€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    919,04€
    Basispreis
    5,87
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit verschärft sich eine Debatte, die die Finanzbranche längst erfasst hat. Banken suchen nach Wegen, ihre Produktivität zu steigern, Abläufe zu automatisieren und Kosten zu senken. Doch je stärker KI in die Arbeitswelt eindringt, desto größer wird auch die politische und soziale Sprengkraft möglicher Jobverluste.

    Dimon schlug dabei einen vorsichtigeren Ton an als manche Konkurrenten. Der Umbau könne vor allem über natürliche Fluktuation laufen, sagte er. JPMorgan verliere jährlich rund 10 Prozent seiner Belegschaft – etwa 25.000 bis 30.000 Mitarbeiter. Das gebe dem Konzern Spielraum, Beschäftigte umzuschulen, umzusetzen oder Frühverrentungen anzubieten.

    Brisant ist der Zeitpunkt der Aussagen. Erst zuvor hatte Standard-Chartered-Chef Bill Winters mit Äußerungen über den Ersatz von Arbeitskräften durch Technologie Kritik ausgelöst. Auch Goldman-Sachs-Präsident John Waldron hatte Backoffice-Strukturen zuletzt als besonders anfällig für Automatisierung beschrieben. HSBC-Chef Georges Elhedery warnte ebenfalls, KI werde bestimmte Jobs abschaffen und andere schaffen.

    Die Zahlen zeigen, wie groß der Umbruch werden könnte. McKinsey schätzt, dass bis 2030 rund 30 Prozent der Arbeitsstunden in Finanz- und Versicherungsberufen automatisiert werden könnten. Citigroup-Analysen zufolge hat mehr als die Hälfte aller Bankjobs ein hohes Potenzial, durch Technologie ersetzt oder ergänzt zu werden.

    Dimon verteidigte Winters, warnte aber zugleich vor einem zu schnellen Wandel. Wenn Backoffice-Jobs verschwinden, brauche es mehr Frontoffice-Jobs, um mehr Kunden zu betreuen. Entscheidend sei, dass Unternehmen und Gesellschaft den Übergang sorgfältig steuern.

    Für Banker ist das Signal trotzdem unmissverständlich: Die Wall Street stellt weiter ein – aber die begehrtesten Jobs könnten künftig nicht mehr im klassischen Banking liegen, sondern im Maschinenraum der Künstlichen Intelligenz.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI bei JPMorgan Dimon warnt: Banker, goodbye! KI-Profis, hi! Jamie Dimon macht klar, wohin die Reise an der Wall Street geht: JPMorgan will mehr KI-Spezialisten einstellen – und in manchen Bereichen weniger Banker.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     