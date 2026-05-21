Metlen Energy & Metals: Wichtige Infos zur Hauptversammlung
METLEN startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: starke Q1-Entwicklung, klare Strategie und ambitionierte Finanzziele prägen die Agenda der kommenden Jahreshauptversammlung.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 und der entsprechenden UK-Regelung.
- METLEN hält am 21.05.2026 um 11:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr BST) seine Jahreshauptversammlung in 8 Artemidos Str., Maroussi, 151 25 Athen ab.
- Q1 2026: Starkes Jahresbeginn mit solider Dynamik in den Sektoren Energie, Metalle und Infrastruktur sowie fortgesetzter Umsetzung des strategischen Investitionsprogramms.
- Das Unternehmen erwartet eine sich im Jahresverlauf verbessernde Performance und bestätigt sein mittelfristiges EBITDA-Ziel von 2 Mrd. Euro.
- Für 2026 wird ein Rekordumsatz und eine vollständige Erholung des EBITDA auf 1,0–1,15 Mrd. Euro für das Gesamtjahr erwartet.
- Strategischer Fokus: disziplinierte Umsetzung der Kernprioritäten in Energie und Metalle sowie Ausbau der Chancen in Infrastruktur, Verteidigung und zirkulären Metallen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.