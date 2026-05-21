🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metlen Energy & Metals: Wichtige Infos zur Hauptversammlung

    METLEN startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: starke Q1-Entwicklung, klare Strategie und ambitionierte Finanzziele prägen die Agenda der kommenden Jahreshauptversammlung.

    Metlen Energy & Metals: Wichtige Infos zur Hauptversammlung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen gemäß Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 und der entsprechenden UK-Regelung.
    • METLEN hält am 21.05.2026 um 11:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr BST) seine Jahreshauptversammlung in 8 Artemidos Str., Maroussi, 151 25 Athen ab.
    • Q1 2026: Starkes Jahresbeginn mit solider Dynamik in den Sektoren Energie, Metalle und Infrastruktur sowie fortgesetzter Umsetzung des strategischen Investitionsprogramms.
    • Das Unternehmen erwartet eine sich im Jahresverlauf verbessernde Performance und bestätigt sein mittelfristiges EBITDA-Ziel von 2 Mrd. Euro.
    • Für 2026 wird ein Rekordumsatz und eine vollständige Erholung des EBITDA auf 1,0–1,15 Mrd. Euro für das Gesamtjahr erwartet.
    • Strategischer Fokus: disziplinierte Umsetzung der Kernprioritäten in Energie und Metalle sowie Ausbau der Chancen in Infrastruktur, Verteidigung und zirkulären Metallen.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Metlen Energy & Metals: Wichtige Infos zur Hauptversammlung METLEN startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: starke Q1-Entwicklung, klare Strategie und ambitionierte Finanzziele prägen die Agenda der kommenden Jahreshauptversammlung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     