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    VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau

    Für Sie zusammengefasst
    • VORN Bioenergy übernimmt Biogasanlage Hallertau
    • Kapazität 95 GWh, Versorgung für ca 6.700 Haushalte
    • Hopfenreben als Substrat, Gärreste als Dünger
    OTS - VORN Bioenergy GmbH / VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VORN Bioenergy erwirbt Biogasanlage Hallertau
    Regensburg / Hallertau (ots) - VORN Bioenergy hat die Biogasanlage Hallertau übernommen. Damit setzt VORN Bioenergy seinen ambitionierten Wachstumspfad durch den Erwerb von Bestandsanlagen und die Entwicklung neuer Anlagen in Europa konsequent fort. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Sillschweigen vereinbart. Unterstütz wurde die Transaktion durch den Finanzdienstleister Longspur Capita.

    Die Biogasanlage Hallertau hat eine Kapazität von 95 GWh. Dies entspricht dem thermischen Energiebedarf von ca. 6.700 Haushalten. Das Gas wird vor Ort in das öffentliche Gasnetz eingespeist. Betrieben wird die Anlage in erster Linie durch gehäckselte Hopfenreben und landwirtschaftliche Nebenprodukte aus der Region, in Kooperation mit der in Wolnzach ansässigen Hopfenverwertungsgenossenschaft eG (HVG). Für den Betrieb der Biogasanlage, aber auch die Logistik der Hopfenrebenhäcksel arbeitet VORN weiter mit Unternehmen der lokalen Högl Gruppe zusammen. Die bei der Produktion von Biogas anfallenden Gärreste dienen der regionalen Landwirtschaft als wertvoller biologischer Dünger. Dadurch entsteht eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

    "Mit dem Erwerb der Biogasanlage in Hallertau setzen wir nicht nur unseren ambitionierten Wachstumskurs fort, die Anlage passt zudem hervorragend in unser auf strategische Partnerschaften ausgerichtetes Portfolio", sagt CEO Jörg Lennertz. "Hier wird in Zusammenarbeit mit der HVG und der Högl Gruppe im Wesentlichen aus Hopfenreben Biogas erzeugt, in Spanien entwickeln wir derzeit Anlagen, in denen wir in erster Linie Trester aus der Olivenöl-Produktion verarbeiten. In beiden Fällen leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz, zur regionalen Kreislaufwirtschaft und der lokalen Energieproduktion."

    " Die Gewinnung von Biogas aus Hopfenreststoffen in der Hallertau ist weltweit einmalig und eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zum Hopfenanbau. Mit der VORN Bioenergy als führenden Biogaserzeuger werden Hopfenbau, Energieerzeugung und Nachhaltigkeit in beeindruckender Weise zusammengeführt", sagt Dr. Erich Lehmair, Vorstandsvorsitzender der HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G.

    Und Franz Högl, Geschäftsführer der Högl Gruppe, ergänzt: "Als moderner Familienbetrieb haben wir uns dem nachhaltigen Wirtschaften in der Region verschrieben. Die Biogasanlage Hallertau lebt den lokalen Stoffkreislauf der Natur, zu der wir mit unseren Dienstleistungen beitragen dürfen."

    Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40 Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland, operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Polen. VORN Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030 zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

    Pressekontakt:

    mailto:Wilfried.Sauer.extern@vornbioenergy.com
    Tel.: +49174 49 60 605

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172217/6279244 OTS: VORN Bioenergy GmbH






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