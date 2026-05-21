JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 340 Pence auf "Underweight" belassen. An den Aussichten für das Sommer-Geschäft habe sich seit dem Update Mitte April kaum etwas geändert, schrieb Harry Gowers am Donnerstag nach erwartungsgemäßen Ergebnissen für das zweite Geschäftsquartal./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 4,10EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,4

Kursziel alt: 3,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

