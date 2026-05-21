Tesla startet autonome Offensive im wichtigsten Automarkt der Welt

Das Unternehmen teilte am Donnerstag auf X mit, dass sein System "Full Self-Driving Supervised" (FSD Supervised) ab sofort in mehreren Ländern verfügbar sei, darunter auch China. Die Einführung folgt auf jahrelange Bemühungen des Konzerns, die notwendigen Genehmigungen der chinesischen Behörden zu erhalten.

Tesla hat seine Technologie für autonomes Fahren nun auch in China freigeschaltet, wie das Wall Street Journal berichtet. Der Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für den US-Elektroautobauer im weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

FSD Supervised is now available in:

- United States

- Canada

- Mexico

- Puerto Rico

- China

- Australia

- New Zealand

- South Korea

- The Netherlands

- Lithuania — Tesla (@Tesla) May 20, 2026

Musk baut Position in China aus

Die Freigabe kommt kurz nach einer Reise von Tesla-Chef Elon Musk nach Peking. Musk gehörte zu einer Gruppe von Wirtschaftsvertretern, die US-Präsident Donald Trump bei dessen Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping begleiteten.

Mit dem Marktstart in China stärkt Tesla seine Position in einem Umfeld, das zuletzt unter schwächerer Nachfrage litt. Nach Daten der China Passenger Car Association brachen die Einzelhandelsverkäufe von PKW im April im Jahresvergleich um 21,5 Prozent auf 1,38 Millionen Fahrzeuge ein.

Analysten erwarten dennoch, dass Teslas Vorstoß neue Dynamik in den Markt bringt.

Wettbewerb bei autonomem Fahren dürfte sich verschärfen

Teslas System basiert auf künstlicher Intelligenz und verarbeitet Millionen von Videoaufnahmen aus realen Fahrsituationen. Anders als klassische Assistenzsysteme setzt die Software weniger auf fest programmierte Regeln oder zusätzliche Sensorik.

Branchenbeobachter sehen darin einen technologischen Vorsprung gegenüber vielen chinesischen Herstellern. Als einer der wenigen ernsthaften Wettbewerber gilt derzeit lediglich der chinesische Elektroautobauer XPeng.

Qu Ke, Analyst bei CCB International, erwartet nun einen deutlichen Innovationsschub in der Branche. "Dieser Schritt ist ein positiver Impuls für Chinas Automobilindustrie, da er die Entwicklung der Technologie für autonomes Fahren in China beschleunigen wird", sagte er laut WSJ.

Marktbeobachter rechnen damit, dass chinesische Hersteller ihre Investitionen in Software und KI-Systeme weiter erhöhen werden, um den Abstand zu Tesla zu verkleinern.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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