Iran-Krieg lässt Firmenstimmung einbrechen - 'Perfekter Sturm'

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Mai überraschend stark eingetrübt und deutet auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Belastet wurde die Stimmung durch einen Einbruch im Bereich Dienstleistungen infolge steigender Lebenshaltungskosten. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 4,1 Punkte auf 48,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte.

Die Stimmung ist damit so schlecht wie seit über einem Jahr nicht mehr. Der Indikator ist zudem unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 51,6 Punkte erwartet.