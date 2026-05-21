RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 415 Pence auf "Outperform" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr liege im Rahmen der jüngsten Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag nach dem Bericht. Die Markterwartungen an den Vorsteuergewinn des Gesamtjahres dürften aber noch etwas sinken./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 4,10EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,15

Kursziel alt: 4,15

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

