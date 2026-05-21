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    RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'

    RBC stuft EASYJET auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 415 Pence auf "Outperform" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr liege im Rahmen der jüngsten Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag nach dem Bericht. Die Markterwartungen an den Vorsteuergewinn des Gesamtjahres dürften aber noch etwas sinken./rob/ag/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 02:50 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 4,10EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Ruairi Cullinane
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,15
    Kursziel alt: 4,15
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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