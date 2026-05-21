BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 425 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuerverlust im ersten Geschäftshalbjahr entspreche den Signalen vom Update Mitte April, schrieb Analyst Alex Irving am Donnerstag. Die Kapazitäten für den Sommerflugplan seien leicht reduziert worden./rob/ag/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 06:38 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 4,10EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.



