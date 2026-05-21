Erneut Hinrichtungen im Iran - Kurdische Gefangene exekutiert

(Berichtigung: In einer früheren Version des Artikels hieß es, die Hinrichtung sei im Zusammenhang mit Protesten erfolgt. Richtig ist, dass es sich um politische Gefangene handelte. Grund war ein Übersetzungsfehler. Titel und 1. Satz wurden entsprechend berichtigt. Zudem aktualisiert mit Hinweisen der Menschenrechtsorganisation Hengaw im 2. Absatz.)

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind erneut zwei Männer hingerichtet worden. Nach Angaben des Justizportals "Misan" sollen die beiden "Mitglieder terroristischer Gruppen" gewesen sein und einen bewaffneten Aufstand organisiert haben. Dies habe die nationale Sicherheit gefährdet. Die Hinrichtungen wurden vollstreckt, nachdem der Oberste Gerichtshof die Todesurteile bestätigt hatte.