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    ROUNDUP

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    Generali wuppt höhere Katastrophenschäden - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Generali trägt hohe Katastrophenschäden in Portugal
    • Prämienplus und Rückstellungen kompensieren Schäden
    • Kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei 90,5 Prozent
    ROUNDUP - Generali wuppt höhere Katastrophenschäden - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TRIEST (dpa-AFX) - Der italienische Versicherer Generali hat im ersten Quartal deutlich höhere Schäden durch Naturkatastrophen gut weggesteckt. Wegen eines teuren Ereignisses in Portugal lag die Belastung mit 426 Millionen Euro zwar rund neunmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Gestiegene Prämieneinnahmen, die Auflösung von Schadenrückstellungen und gute Geschäfte in der Lebensversicherung machten dies jedoch wett. Der operative Gewinn stieg deutlich. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Generali-Aktie legte am späten Vormittag um gut zwei Prozent zu.

    Analysten zeigten sich von den Geschäftszahlen positiv überrascht. Die Italiener hätten die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, schrieb Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies. Sein Kollege Andrew Baker von Goldman Sachs attestierte Generali eine durchweg starke Entwicklung im ersten Quartal. Die Italiener dürften mit ihrem Ergebnis am oberen Ende ihrer bis 2027 gesteckten Zielspanne landen.

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    Im ersten Quartal steigerte der Konzern seine Prämieneinnahmen im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf rund 28,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie Generali am Donnerstag in Triest mitteilte. Der Überschuss sank hingegen um zwei Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro.

    In der Lebensversicherung legte der Wert des Neugeschäfts sogar um fast ein Fünftel zu. Der operative Gewinn des Bereichs wuchs um zehn Prozent, während die Schaden- und Unfallversicherung nur ein Prozent mehr abwarf.

    Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich wegen der höheren Katastrophenschäden zwar von 89,7 auf 90,5 Prozent, blieb jedoch weit unter der kritischen Marke von 100 Prozent. Auch andere Versicherer wie die Allianz mussten im ersten Quartal hohe Belastungen in Portugal und Spanien schultern, wo Sturm "Kristin" teure Schäden hinterlassen hatte./stw/tav/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 388 auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 148,64 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -15,72 %/+30,71 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertungs- und Kursimplikationen der Allianz-Aktie: Vergleiche mit Rückversicherern (Hannover Rück, Münchener Rück) hinsichtlich Prämien, Schäden, Dividendenrenditen und KGVs; Überlegungen zum Umschichten; positive Fundamentaldaten (Rekordergebnis, erwartete Dividendenerhöhung, Asset‑Management‑Wachstum) versus technische Warnsignale (monatlicher MACD‑Verkauf, negatives Momentum) sowie vereinzelte hohe Kursziele.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

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    dpa-AFX
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