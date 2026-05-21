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    Aktie stürzt ab

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    Rekordverlust, Stellenabbau, Kurseinbruch: Ubisoft in der Krise

    Der französische Spieleentwickler Ubisoft warnt für dieses Jahr vor weiteren roten Zahlen. Wann der Turnaround kommt und was der Ex-Riot-Chef damit zu tun hat.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie stürzt ab - Rekordverlust, Stellenabbau, Kurseinbruch: Ubisoft in der Krise
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Ubisoft steckt tiefer in der Krise als gedacht. Der französische Spielekonzern hat für das Geschäftsjahr bis März 2026 einen operativen Rekordverlust von 1,3 Milliarden Euro eingefahren – und warnt offen davor, dass es in diesem Jahr noch schlimmer werden könnte. Die Aktie brach daraufhin am Donnerstag in Paris um rund 15 Prozent ein und hat seit Jahresbeginn inzwischen rund 37 Prozent verloren.

    Die Einnahmen aus Spielverkäufen und Online-Diensten sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um fast ein Fünftel auf knapp 1,53 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem weiteren Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich – bei gleichzeitig negativer operativer Marge und einem Mittelabfluss von bis zu einer halben Milliarde Euro.

    Konzernchef Yves Guillemot räumte ein, dass das laufende Jahr den Tiefpunkt in der Cashflow-Entwicklung markieren dürfte. Er zeigte sich dennoch überzeugt, dass die laufende Transformation den Konzern mittelfristig stabilisiere. Erst ab dem Geschäftsjahr 2027/28 erwartet Ubisoft wieder schwarze Zahlen, gestützt auf neue Releases und ein stärkeres Standbein im Live-Service-Bereich, also dauerhaft betriebene Online-Spiele, die Spieler langfristig zum Geldausgeben animieren sollen.

    Der Weg dorthin ist steinig. Ubisoft hat im vergangenen Jahr rund 1.200 Stellen gestrichen und die Fixkosten um 118 Millionen Euro gesenkt. Bis 2028 sollen die laufenden Kosten von aktuell rund 1,44 Milliarden auf 1,25 Milliarden Euro sinken. Parallel laufen Gespräche mit Kreditgebern über die Refinanzierung bald fälliger Schulden.

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    Einen kleinen Lichtblick gibt es zum Quartalsstart: Die Einnahmen im ersten Quartal sollen bei rund 250 Millionen Euro liegen, bevor im weiteren Jahresverlauf das Remake des 2013er-Erfolgsspiels "Assassin's Creed Black Flag" erscheint.

    Als personelles Signal holt sich Ubisoft mit Nicolo Laurent einen prominenten Namen ins Boot: Der frühere Chef von Riot Games – bekannt durch "League of Legends" – wird Sonderberater bei Vantage Studios, dem gemeinsamen Venture mit Tencent, das Ubisofts wichtigste Marken verantwortet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die UBISOFT Entertainment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,08 % und einem Kurs von 4,012EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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