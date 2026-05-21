3U Holding: Operativer Turnaround geschafft

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, während das Konzern-EBITDA wieder in die schwarzen Zahlen gedreht ist. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei für den rund 15-prozentigen Umsatzrückgang primär das Segment SHK verantwortlich. Aber auch bei ITK habe sich die verhaltene Konjunktur niedergeschlagen. Demgegenüber seien im Bereich Erneuerbare Energien die Erlöse mit dem Abschluss des Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf um rund drei Viertel gestiegen. Trotz der geringeren Umsatzbasis habe das Konzern-EBITDA jedoch erstmals nach einem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen gedreht. Hervorzuheben sei dabei, dass alle Segmente ihren EBITDA-Beitrag verbessern konnten. Zwar sei dieser Effekt bei ITK und SHK nur marginal ausgefallen, angesichts der dortigen deutlichen Erlösrückgänge werte GSC dies aber als erste erkennbare Erfolge der implementierten Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen. Allerdings werde der operative Fortschritt unterhalb der EBITDA-Ebene nicht sichtbar. Ursächlich dafür sei unter anderem, dass infolge des zu rund 90 Prozent fremdfinanzierten Repowering-Projekts Langendorf nun deutlich höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen anfallen. Zudem habe das Quartalsergebnis unter einer stichtagsbedingten Wertberichtigung auf den Bitcoin gelitten. Auf Basis einer SOTP-Bewertung erhöht der Analyst das Kursziel auf 2,00 Euro (zuvor: 1,60 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 11:35 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 21.05.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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Die 3U HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 1,125EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.