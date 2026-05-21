Telekom vergibt WM-Höhepunkte an zahlreiche Medienpartner

Vielleicht glaubst Du wirklich an das, was Du hier kund tust. Sollte es so sein, dann würde ich wenigstens konsequent danach handeln.





Sehr schöne Performance heute von der Telekom. Gute Zahlen, guter Anstieg. Somit dürften Kursziele auf der Oberseite nun tatsächlich wieder wahrscheinlicher geworden sein als jene auf der Unterseite.





Ich hab mir dann heute mal ein paar zusätzliche Telekom-Aktien gegönnt. Nur ein paar, denn eigentlich ist meine Position schon groß genug.





Die Aktie hatte in der Tat heute morgen einen kleinen "Wackler" und ging bei L&S bis auf €27,18 runter, aber es ist schön zu sehen, dass jetzt doch die Käufer zurück kommen.





Da kann man nun getrost den Daumen nach oben machen.





So, so, Du schwadronierst davor und danach, daß der Kurs unter 26 € fallen wird, weil die Großanleger den Kleinanleger hinters Ohr hauen möchten, aber nach einem kleinen Kursanstieg vergisst Du plötzlich Deine geniale Theorie kaufst zu, obwohl Dein Depotanteil eigentlich schon groß genug ist (bereits zu hoch?). Aber vielleicht willst Du Deine Theorie an Dir bestätigt fühlen, sprich seht her ich kleiner Anleger bin von dem Großanleger betrogen worden. Also wenn ich schon eine große, ausreichende Depotposition habe und von einem Fall unter 26 € ausgehe, dann kaufe ich bei über 27 € doch nicht hinzu. Aber möglicherweise ist da, wo Du lebst ein solches Verhalten normal und wird als logisch angesehen. Da wo ich lebe, da würde man bei einer solchen Handlungsweise getrost den Daumen nach unten machen.





PS: Meine erste Aktie habe ich vor fast genau 45 Jahren gekauft. Insofern würde ich schon sagen, daß ich ein bißchen Erfahrung habe was den Aktienmarkt und den dazugehörigen Mechanismen angeht.







