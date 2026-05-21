Telekom vergibt WM-Höhepunkte an zahlreiche Medienpartner
- Highlights aller 104 WM-Spiele kurz nach Abpfiff
- Telekom hält WM-Rechte und vergibt Sublizenzen
- MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live 44 exklusiv
BERLIN (dpa-AFX) - Höhepunkte aller 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko sind bei zahlreichen Portalen schon kurz nach Abpfiff zu sehen, viele davon kostenfrei. Die Deutsche Telekom als WM-Rechteinhaber für Deutschland hat dazu mehrere Sublizenz-Verträge abgeschlossen. Die MagentaTV-Inhalte sind laut Mitteilung auf den digitalen Plattformen von Bild, Welt, RTL, DAZN, Sky, Kicker, Sport1 und t-online zu sehen.
Die Telekom hat die komplette WM-Rechte vom Weltverband FIFA erworben und bereits vor Monaten ein großes Paket an ARD und ZDF sublizenziert. Auch die beiden öffentlichen-rechtlichen TV-Sender haben dadurch umfassende Highlight- und Nachverwertungsrechte aller Spiele für ihre digitalen Plattformen, also die Mediatheken und Internetseiten wie "sportschau.de".
Live-Spiel bei MagentaTV, ARD und ZDF
Die nun zusätzlich verkauften Sublizenzen für verschiedene Medienhäuser und Sender umfassen laut Mitteilung Highlights der 104 WM-Spiele, über 300 inhaltlich gewichtete Top-Szenen schon kurz nach Abpfiff sowie originäre MagentaTV-Inhalte aus dem Studio-Betrieb, Interviews und Expertisen. Ein bereits erprobtes Produktions- und Distributionsverfahren stelle sicher, dass alle Medienpartner die Inhalte zeitnah und in optimaler Qualität erhalten.
Als einziger Anbieter zeigt die Telekom über seinen Sender MagentaTV alle 104 Spiele des Turniers live. 44 sind ausschließlich bei dem Bezahlsender zu sehen. 60 Partien, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, laufen ohne Zusatzkosten bei ARD und ZDF./mrs/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 31,05 auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,45 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,05 %/+44,73 % bedeutet.
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Vielleicht glaubst Du wirklich an das, was Du hier kund tust. Sollte es so sein, dann würde ich wenigstens konsequent danach handeln.
Sehr schöne Performance heute von der Telekom. Gute Zahlen, guter Anstieg. Somit dürften Kursziele auf der Oberseite nun tatsächlich wieder wahrscheinlicher geworden sein als jene auf der Unterseite.
Selbst wenn man die These vertritt, die Großanleger hätten sich gegen die Kleinanleger verschworen und würden diese abzocken, die Aktie ist für eine solche Strategie völlig ungeeignet. Erstens spielen die Kleinanleger bei dem schweren Bluechip kaum eine Rolle und zweitens ist der typische Telekom-Kleinanleger eher eine treue Seele, die nicht mit Charttechnik und engen Stopps arbeitet, im Gegenteil. Sollte es die Strategie wirklich geben, dann sicher nicht bei dem Witwen- und Waisenpapier, sondern eher bei gehypten Aktien wie Aixtron, Hypoport oder Teamviewer. Insofern halte ich die Aussage für absolut schwachsinnig.
Aus fundamentalen Gründen ist die Aktie historisch betrachtet fair bewertet. Sollten die Prognosen für 2027 Bestand haben, dann besteht sicher noch erhebliches Kurspotenzial nach oben, aber die aktuelle Bewertung ist nicht der Grund für meinen Einstieg.