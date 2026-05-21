🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsA.P. Moeller - Maersk (B) AktievorwärtsNachrichten zu A.P. Moeller - Maersk (B)
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seeblockaden in Straße von Hormus verändern Schifffahrtswege

    Für Sie zusammengefasst
    • Blockaden in Hormus verlagern Schifffahrtsrouten
    • Panamakanal nahe Kapazitätsgrenze mit mehr Schiffen
    • US-Seeblockade stoppt iranische Öltankertransporte
    Seeblockaden in Straße von Hormus verändern Schifffahrtswege
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HORMUS/PANAMA-STADT (dpa-AFX) - Die gegenseitigen Blockaden der Meerenge von Hormus verändern globale Schifffahrtsrouten. So erlebt der Handel durch den fernab liegenden Panamakanal einen Aufschwung. Nach Angaben des internationalen Schifffahrtsverbands Bimco sind die Durchfahrten durch den Kanal dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um acht Prozent gestiegen. Ausschlaggebend waren vor allem Fahrten von Öl-Tankern.

    Bimco aus Dänemark teilte mit, im laufenden Jahr habe es im Tagesschnitt 38 Durchfahrten gegeben. "Die tägliche Maximalkapazität des Panamakanals liegt bei etwa 36 bis 40 Durchfahrten, was bedeutet, dass er derzeit nahe seiner maximalen Kapazität betrieben wird", sagte Bimco-Analyst Filipe Gouveia.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu A.P. Moeller-Maersk AS!
    Short
    16.258,27€
    Basispreis
    0,11
    Ask
    × 13,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    14.224,33€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bericht: Keine iranischen Öl-Tanker mehr durch Meerenge

    Nach Beginn der Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien verkündete US-Präsident Donald Trump eine Seeblockade für Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. In einem aktuellen Bericht des Schifffahrtsdatenanbieters Kpler heißt es, dass seither keine Tanker, die mit iranischem Rohöl beladen sind, diese Blockade durchfahren haben.

    Über den Blockadezeitraum habe der Iran massiv Öl auf Schiffen innerhalb des Golfs und zu Land eingelagert, hieß es weiter. Im vergangenen Monat sei die Menge iranischen Öls, das sich bereits auf Schiffen außerhalb der Blockade befinde, von 122 auf 89 Millionen Barrel gesunken. Diese können möglicherweise noch verkauft werden. China gilt als Hauptabnehmer iranischen Öls.

    Bleibe die US-Seeblockade intakt, könnten iranische Öl-Einnahmen innerhalb von 60 bis 70 Tagen komplett ausfallen, schrieb Kpler in dem Bericht.

    Iran: 26 Schiffe passierten Straße von Hormus

    Nach iranischen Angaben von Mittwoch hatten in den vergangenen 24 Stunden 26 Schiffe die Straße von Hormus passiert. Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, hieß es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Über die Herkunft oder Ziele der Schiffe wurde nichts bekannt.

    Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar die Kontrolle über die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus übernommen. Durch Drohungen, Kontrollen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr in der Meerenge weitgehend zum Erliegen./mar/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 2.089 auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,28 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -43,67 %/-1,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu A.P. Moeller - Maersk (B) - 861837 - DK0010244508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über A.P. Moeller - Maersk (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Seeblockaden in Straße von Hormus verändern Schifffahrtswege Die gegenseitigen Blockaden der Meerenge von Hormus verändern globale Schifffahrtsrouten. So erlebt der Handel durch den fernab liegenden Panamakanal einen Aufschwung. Nach Angaben des internationalen Schifffahrtsverbands Bimco sind die Durchfahrten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     