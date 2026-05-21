UBISOFT Entertainment Aktie bricht ein -19,65 % - 21.05.2026

Die UBISOFT Entertainment Aktie ist bisher um -19,65 % auf 3,9840€ gefallen. Das sind -0,9740 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der UBISOFT Entertainment Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -19,65 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Ubisoft Entertainment ist ein globaler Videospiel-Publisher/Entwickler (u.a. Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance). Fokus auf AAA- und Live-Service-Titel, eigene Engines und starke Marken-IPs. Marktstellung: Top-Player im Gaming-Sektor, aber unter Druck durch Blockbuster-Risiken. Wichtige Konkurrenten: EA, Activision Blizzard, Take-Two. USP: starke Open-World-Kompetenz, breite Markenpalette, internationale Studios.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von UBISOFT Entertainment in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,61 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die UBISOFT Entertainment Aktie damit um -21,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,87 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von UBISOFT Entertainment einen Rückgang von -27,20 %.

UBISOFT Entertainment Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,95 % 1 Monat -22,87 % 3 Monate +18,61 % 1 Jahr -52,42 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur UBISOFT Entertainment Aktie

Stand: 21.05.2026, 11:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Ubisoft. Der Aktienkurs pendelt um 4–5 Euro; Short-Interest ca. 15%. Anleger hoffen auf Impulse nach den Zahlen und dem Embargo. Fundamentale Diskussionen fokussieren auf prognostizierte Verluste von rund 1–1,3 Mrd. €, Kostensenkungen, Personalabbau sowie möglichen Managementwechsel. AC Black Flag Remake/Engine und Preorder-Daten gelten als potenzielle Katalysatoren; Ziel 12–14 Euro, fairer Wert 15–25 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber UBISOFT Entertainment eingestellt.

Informationen zur UBISOFT Entertainment Aktie

Es gibt 135 Mio. UBISOFT Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 537,86 Mio. € wert.

Der französische Spieleentwickler Ubisoft warnt für dieses Jahr vor weiteren roten Zahlen. Wann der Turnaround kommt und was der Ex-Riot-Chef damit zu tun hat.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nintendo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,64 %. Take-Two Interactive Software notiert im Plus, mit +0,59 %. Tencent notiert im Minus, mit -3,70 %.

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Ob die UBISOFT Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UBISOFT Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.