33 0 Kommentare CubeDoc SE: Anke Kirschberg wird COO – Führungsstärke ausgebaut

Mit einem strategischen Neuzugang im Top-Management stellt CubeDoc die Weichen für Wachstum, Skalierung und den Ausbau seiner digitalen Gesundheitsinfrastruktur.

CubeDoc SE hat am 21.05.2026 Anke Kirschberg als neuen Chief Operating Officer (COO) berufen, um die Führungsebene zu stärken.

Kirschberg verfügt über langjährige Erfahrung als Top-Managerin bei GALERIA und Peek & Cloppenburg und leitete große Kaufhäuser sowie verschiedene Stabsstellen.

In ihrer Rolle wird sie die operativen Aktivitäten verantworten sowie das organisatorische und strukturelle Wachstum und die Skalierung des Geschäftsmodells steuern.

Sie ergänzt das C‑Level neben CEO Hubertus Seidler, der die Expansionsstrategie im Senioren‑ und Pflegebereich mit langjähriger Branchenexpertise vorantreibt.

Fokus von CubeDoc ist der Aufbau einer digitalen medizinischen Infrastruktur (Telehealth) für Senioren‑ und Pflegeeinrichtungen; der erste CubeDoc‑Gesundheitswürfel wurde Ende April im Parkwohnstift Bad Kissingen aufgestellt.

Es besteht laut Unternehmen große, konkrete Nachfrage und bereits bestehende Verträge, sodass weitere Standorte in den kommenden Wochen und Monaten folgen sollen.





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