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    CubeDoc SE: Anke Kirschberg wird COO – Führungsstärke ausgebaut

    Mit einem strategischen Neuzugang im Top-Management stellt CubeDoc die Weichen für Wachstum, Skalierung und den Ausbau seiner digitalen Gesundheitsinfrastruktur.

    CubeDoc SE: Anke Kirschberg wird COO – Führungsstärke ausgebaut
    Foto: adobe.stock.com
    • CubeDoc SE hat am 21.05.2026 Anke Kirschberg als neuen Chief Operating Officer (COO) berufen, um die Führungsebene zu stärken.
    • Kirschberg verfügt über langjährige Erfahrung als Top-Managerin bei GALERIA und Peek & Cloppenburg und leitete große Kaufhäuser sowie verschiedene Stabsstellen.
    • In ihrer Rolle wird sie die operativen Aktivitäten verantworten sowie das organisatorische und strukturelle Wachstum und die Skalierung des Geschäftsmodells steuern.
    • Sie ergänzt das C‑Level neben CEO Hubertus Seidler, der die Expansionsstrategie im Senioren‑ und Pflegebereich mit langjähriger Branchenexpertise vorantreibt.
    • Fokus von CubeDoc ist der Aufbau einer digitalen medizinischen Infrastruktur (Telehealth) für Senioren‑ und Pflegeeinrichtungen; der erste CubeDoc‑Gesundheitswürfel wurde Ende April im Parkwohnstift Bad Kissingen aufgestellt.
    • Es besteht laut Unternehmen große, konkrete Nachfrage und bereits bestehende Verträge, sodass weitere Standorte in den kommenden Wochen und Monaten folgen sollen.






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