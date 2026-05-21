CubeDoc SE: Anke Kirschberg wird COO – Führungsstärke ausgebaut
Mit einem strategischen Neuzugang im Top-Management stellt CubeDoc die Weichen für Wachstum, Skalierung und den Ausbau seiner digitalen Gesundheitsinfrastruktur.
Foto: adobe.stock.com
- CubeDoc SE hat am 21.05.2026 Anke Kirschberg als neuen Chief Operating Officer (COO) berufen, um die Führungsebene zu stärken.
- Kirschberg verfügt über langjährige Erfahrung als Top-Managerin bei GALERIA und Peek & Cloppenburg und leitete große Kaufhäuser sowie verschiedene Stabsstellen.
- In ihrer Rolle wird sie die operativen Aktivitäten verantworten sowie das organisatorische und strukturelle Wachstum und die Skalierung des Geschäftsmodells steuern.
- Sie ergänzt das C‑Level neben CEO Hubertus Seidler, der die Expansionsstrategie im Senioren‑ und Pflegebereich mit langjähriger Branchenexpertise vorantreibt.
- Fokus von CubeDoc ist der Aufbau einer digitalen medizinischen Infrastruktur (Telehealth) für Senioren‑ und Pflegeeinrichtungen; der erste CubeDoc‑Gesundheitswürfel wurde Ende April im Parkwohnstift Bad Kissingen aufgestellt.
- Es besteht laut Unternehmen große, konkrete Nachfrage und bereits bestehende Verträge, sodass weitere Standorte in den kommenden Wochen und Monaten folgen sollen.
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