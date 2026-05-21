Deere Aktie heute im Plus - 21.05.2026

Die Deere Aktie notiert aktuell bei 490,35€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,46 % zugelegt, was einem Anstieg von +16,40 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deere Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 490,35€, mit einem Plus von +3,46 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Deere & Company (John Deere) produziert Land-, Bau- und Forstmaschinen sowie Präzisionslandwirtschafts- und Finanzierungslösungen. Stark in Nordamerika, global führend in Agrartechnik. Hauptkonkurrenten: CNH Industrial, AGCO, Kubota, Caterpillar. USP: starke Marke, dichtes Händlernetz, hohe Zuverlässigkeit, integrierte digitale Lösungen (Precision Ag, vernetzte Maschinen).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Deere Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deere Aktie damit um -3,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deere einen Anstieg von +21,75 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Deere Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,09 % 1 Monat -3,93 % 3 Monate -13,89 % 1 Jahr +5,01 %

Informationen zur Deere Aktie

Stand: 21.05.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 270 Mio. Deere Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,81 Mrd.EUR € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von AGCO, Caterpillar und Co.

AGCO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +0,69 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -1,67 %.

Deere Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deere Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deere Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.