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    AKTIE IM FOKUS

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    Zahlen und Ausblick von Nvidia reichen nicht für neue Rekorde

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalszahlen reichen nicht für neue Kursrekorde
    • Networking und ACIE werden zweiter Wachstumsmotor
    • Wachstumssorgen trotz 91 Mrd Dollar Prognose
    AKTIE IM FOKUS - Zahlen und Ausblick von Nvidia reichen nicht für neue Rekorde
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Quartalszahlen und Ausblick von Nvidia reichen am Donnerstag wohl nicht für neue Kursrekorde des wertvollsten Konzerns der Welt. Im vorbörslichen US-Handel bewegte sich die Aktie mit 224 Dollar nur knapp über dem Schlusskurs vom Vortag. Der Rally seit Ende März, die die Papiere des KI-Chipkonzerns bis Mitte Mai zu einem Rekordhoch von über 236 Dollar getragen hatten, geht vorerst die Luft aus.

    Die Autoren des täglich erscheinenden Bernecker-Börsenbriefs werten die Kursreaktion nicht als Zeichen einer Enttäuschung im operativen Geschäft, sondern eher als "sell the news" nach der jüngsten Rally. Sie verwiesen mit Blick auf die Geschäftszahlen auf die auffällige Stärke im Networking, das zunehmend zum zweiten Wachstumsmotor neben den Grafikprozessoren (GPU) werde. Positiv sei auch die neue Segmentierung. So wachse neben Hyperscalern der Bereich ACIE (KI Clouds, Industrie und Enterprise) besonders dynamisch.

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    Nvidia hatte die Geschäftszahlen am Vortag nach dem New Yorker Börsenschluss präsentiert. Wie so oft waren die Erwartungen gerade hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung enorm hoch. Analysten werteten die Zahlen vornehmlich positiv. Doch hier und da wurden auch Sorgen ob der Nachhaltigkeit des Wachstums laut, vornehmlich, weil der Konzern zunehmend Konkurrenz bekommt.

    Nvidia erwartet für das laufende Quartal nunmehr einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar. Dies liegt etwas über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten, die prognostizierte bereinigte Bruttomarge traf aber im Großen und Ganzen nur die Annahmen am Markt. In den vergangenen Jahren hatte der KI-Primus Marktteilnehmer daran gewöhnt, dass er alle Prognosen von Analysten stark übertrifft.

    Es gehe von jetzt an nicht um die Frage, ob die Nachfrage derzeit stark sei, sondern wie lange das Wachstumstempo die Erwartungen noch übertreffen könne, kommentierte Analyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Er glaubt, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, die Investitionspläne der Kunden und die Cash-Generierung dafür sprechen, dass die Ertragskraft länger auf einem höheren Niveau bleiben werde, auch wenn Nvidia vielleicht nicht die Anerkennung bekomme, die mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis verdient wäre.

    Die Wachstumstreiber des KI-Konzerns blieben beeindruckend, einige Anleger dürften allerdings Vorsicht walten lassen, schrieb Analyst Tom O'Malley von der britischen Investmentbank Barclays in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er registriert eine abwartende Haltung vor der Einführung des Grafikprozessors Rubin, der laut dem Unternehmen die Leistung von Blackwell noch einmal verdoppeln wird. Rubin wird wohl Ende des Jahres verfügbar sein.

    Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren ein zentraler Motor des KI-Booms und profitiert davon am meisten. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-Fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von der Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar.

    Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Nvidia-Aktie mit einem Plus von rund einem Fünftel aber vergleichsweise schwergetan. Im Nasdaq 100 kommt sie mit dieser Kursentwicklung an die besten in dem Technologieauswahlindex nicht ran. Oben im Index steht aktuell mit einem Plus von 222 Prozent seit Jahresbeginn die Aktie des Chipkonzerns Intel , an dem Nvidia mit 4 Prozent beteiligt ist. Seagate Technology folgt mit einem Gewinn von rund 173 Prozent. Auf Platz drei steht Western Digital mit rund 167 Prozent Kurszuwachs./ajx/ag/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 335,3 auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,21 %/+64,06 % bedeutet.




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