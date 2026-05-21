Einwanderung nach Großbritannien geht stark zurück

LONDON (dpa-AFX) - Die Einwanderung nach Großbritannien ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Das geht aus jüngsten Zahlen der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor.

Demnach lag der Einwanderungsüberschuss, also die Differenz zwischen Einwanderern und Auswanderern, im Jahr 2025 bei 171.000 Menschen - das sind knapp 50 Prozent weniger als noch im Vorjahr.