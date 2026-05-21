Infineon auf Kurs zu 70 Euro - Nvidia, OpenAI im Branchenfokus

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Verhaltene Reaktionen auf die jüngsten Resultate des US-Chipkonzerns Nvidia bremsen am Donnerstag nicht das Anlegerinteresse an Infineon . Die Titel des deutschen Halbleiterherstellers gehörten am Morgen mit einem Anstieg um zwei Prozent zu den Favoriten im Dax . Der Kurs näherte sich der 70-Euro-Marke, die letztmals im Jahr 2000 auf der Kurstafel gestanden hatte. Unterstützung kam auch von positiven Nachtrichten aus der Branche.

Nvidia bewegten sich im vorbörslichen US-Handel nicht groß von der Stelle, nachdem mit starken Zahlen die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Etwas gestützt wurde Infineon aber durch eine gute Branchenstimmung, die aus Asien überschwappte. Der Experte Jim Reid von der Deutschen Bank verwies dort auf einen Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea, den er mit Signalen des Nvidia-Chefs Jensen Huang hinsichtlich KI und Robotik in Zusammenhang brachte.