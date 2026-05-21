AKTIEN IM FOKUS
Infineon auf Kurs zu 70 Euro - Nvidia, OpenAI im Branchenfokus
- Infineon Aktien steigen um zwei Prozent im Dax
- Kurs nähert sich der 70-Euro-Marke seit dem Jahr 2000
- Asiatische Impulse und Softbank Fantasie stützen Aktien
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Verhaltene Reaktionen auf die jüngsten Resultate des US-Chipkonzerns Nvidia bremsen am Donnerstag nicht das Anlegerinteresse an Infineon . Die Titel des deutschen Halbleiterherstellers gehörten am Morgen mit einem Anstieg um zwei Prozent zu den Favoriten im Dax . Der Kurs näherte sich der 70-Euro-Marke, die letztmals im Jahr 2000 auf der Kurstafel gestanden hatte. Unterstützung kam auch von positiven Nachtrichten aus der Branche.
Nvidia bewegten sich im vorbörslichen US-Handel nicht groß von der Stelle, nachdem mit starken Zahlen die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Etwas gestützt wurde Infineon aber durch eine gute Branchenstimmung, die aus Asien überschwappte. Der Experte Jim Reid von der Deutschen Bank verwies dort auf einen Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea, den er mit Signalen des Nvidia-Chefs Jensen Huang hinsichtlich KI und Robotik in Zusammenhang brachte.
In Asien waren außerdem die Titel des Tech-Investors Softbank über Nacht um 20 Prozent hochgeschnellt wegen der Fantasie für einen Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler dürfte einem Pressebericht zufolge mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 69,72 auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,28 %/+64,15 % bedeutet.
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morgen erwarte ich Infineon deutlich über 70€
schöner Beginn heute, dax und Infineon leicht im minus
es läuft perfekt