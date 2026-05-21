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    AKTIEN IM FOKUS

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    Infineon auf Kurs zu 70 Euro - Nvidia, OpenAI im Branchenfokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon Aktien steigen um zwei Prozent im Dax
    • Kurs nähert sich der 70-Euro-Marke seit dem Jahr 2000
    • Asiatische Impulse und Softbank Fantasie stützen Aktien
    AKTIEN IM FOKUS - Infineon auf Kurs zu 70 Euro - Nvidia, OpenAI im Branchenfokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Verhaltene Reaktionen auf die jüngsten Resultate des US-Chipkonzerns Nvidia bremsen am Donnerstag nicht das Anlegerinteresse an Infineon . Die Titel des deutschen Halbleiterherstellers gehörten am Morgen mit einem Anstieg um zwei Prozent zu den Favoriten im Dax . Der Kurs näherte sich der 70-Euro-Marke, die letztmals im Jahr 2000 auf der Kurstafel gestanden hatte. Unterstützung kam auch von positiven Nachtrichten aus der Branche.

    Nvidia bewegten sich im vorbörslichen US-Handel nicht groß von der Stelle, nachdem mit starken Zahlen die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Etwas gestützt wurde Infineon aber durch eine gute Branchenstimmung, die aus Asien überschwappte. Der Experte Jim Reid von der Deutschen Bank verwies dort auf einen Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea, den er mit Signalen des Nvidia-Chefs Jensen Huang hinsichtlich KI und Robotik in Zusammenhang brachte.

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    In Asien waren außerdem die Titel des Tech-Investors Softbank über Nacht um 20 Prozent hochgeschnellt wegen der Fantasie für einen Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers OpenAI. Der ChatGPT-Entwickler dürfte einem Pressebericht zufolge mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden./tih/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 69,72 auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 283,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +30,28 %/+64,15 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Infineon: überwiegend bullische Stimmung mit Nachkäufen und Long-Positionen (Stopps genannt), technische Ziele über 70€ bis 80€; Citigroup hebt Kursziel auf 80€ (Buy); KGV für 2026 wird bei rund 37 als hoch gesehen; Insiderverkauf (Peter Gruber, 10.001 Aktien bei €61,76) wird thematisiert; Abhängigkeit von Nvidia/DAX-Momentum und geopolitische Risiken für die Chipversorgung als Kursfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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