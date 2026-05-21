ZCash und HYPE explodieren gegen den Markttrend – Was steckt hinter der Rallye?

Noch stärker entwickelt sich der HYPE-Token und gewinnt am Donnerstag über 20 Prozent und summiert den Wochenanstieg damit auf über 50 Prozent. Mit 58,7 US-Dollar ist HYPE nur noch 1,17 Prozent von seinem bisherigen Allzeithoch entfernt und hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

ZCash und Hyperliquid zählen am Donnerstag zu den mit Abstand stärksten Performern am Kryptomarkt. ZCash legt auf 24-Stunden-Sicht um 13,7 Prozent zu und kommt im Wochenvergleich sogar auf ein Plus von 26,9 Prozent. Der Kurs steigt damit auf über 664 US-Dollar.

Der Rest des Kryptomarkts zeigt sich dagegen schwach. Bitcoin verliert auf Wochensicht rund 2,5 Prozent, Ethereum büßt sogar mehr als 5 Prozent ein.

Hyperliquid entfacht Short-Squeeze-Rallye

Marktbeobachter führen die jüngste Rallye vor allem auf einen massiven Short Squeeze zurück. Daten der Analyseplattform Santiment zeigen, dass die Funding Rates am 18. und 19. Mai massiv ins negative Terrain abrutschten – ein Zeichen dafür, dass zahlreiche Trader auf fallende Kurse gesetzt hatten.

Doch statt einer Korrektur setzte sich die Rallye fort. Leerverkäufer wurden in großem Stil liquidiert und mussten ihre Positionen automatisch zurückkaufen, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugte.

Laut CoinGlass wurden innerhalb von zwölf Stunden HYPE-Futures im Wert von rund 21 Millionen US-Dollar liquidiert. Bis auf etwa 677.000 US-Dollar entfiel nahezu das gesamte Volumen auf Short-Positionen. Auf 24-Stunden-Sicht summierten sich die Short-Liquidationen sogar auf mehr als 30 Millionen US-Dollar.

Institutionelle Anleger entdecken Hyperliquid

Zusätzlichen Rückenwind erhält Hyperliquid durch zunehmendes institutionelles Interesse. Im Mai brachten sowohl Bitwise als auch 21Shares neue HYPE-bezogene ETFs auf den Markt.

Bitwise-CIO Matt Hougan bezeichnete Hyperliquid zuletzt als "eines der am schnellsten wachsenden Finanzunternehmen", das er jemals gesehen habe. Hyperliquid habe inzwischen Blockchain-Einnahmen von rund 790 Millionen US-Dollar erzielt und liege damit sogar vor Solana mit 532.

Regulatorische Entspannung treibt ZCash an

Auch bei ZCash steht eine regulatorische Entwicklung im Zentrum der Kursrallye. Die US-Börsenaufsicht SEC hat ihre Untersuchung der Zcash Foundation beendet, ohne Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten. Die Nachricht wurde im Quartalsbericht des ersten Quartals 2026 veröffentlicht und von Investoren als regulatorische Entlastung interpretiert.

Zusätzliche Dynamik entstand auch hier durch Liquidationen von Short-Positionen. Laut aktuellen Daten von CoinGlass wurden zuletzt rund 28 Millionen US-Dollar an ZEC-Futures liquidiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



