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    Deutsche Anleihen verteidigen Vortagsgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihen kaum bewegt, Euro-Bund leicht gestiegen
    • Gefallene Ölpreise stützten die Anleihekurse
    • Prognose für Deutschlands Wachstum 2026 halbiert
    Deutsche Anleihen verteidigen Vortagsgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Die Anleihen verteidigten so ihre deutlichen Kursaufschläge vom Vortag. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 124,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,08 Prozent.

    Die am Vortag merklich gefallenen Ölpreise hatten die Anleihen gestützt. US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer "finalen Phase" seien. Die gesunkenen Ölpreise dämpften etwas die Inflationserwartungen und stützten so die Kurse. Am Vormittag sind die Ölpreise weiter leicht gefallen.

    Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und hat im Mai den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht. Die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes sanken stärker als erwartet und signalisieren einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Besonders betroffen ist der Dienstleistungssektor, der unter den kriegsbedingt höheren Lebenshaltungskosten leidet.

    Wegen der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat die Europäische Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026 halbiert. Die Konjunkturexperten erwarten lediglich einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent. Im Herbst hatten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet. Gleichzeitig wurde die Prognosen für die Inflationsentwicklung angehoben./jsl/jkr/stk




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