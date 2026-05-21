Deutsche Anleihen verteidigen Vortagsgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Die Anleihen verteidigten so ihre deutlichen Kursaufschläge vom Vortag. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 124,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,08 Prozent.

Die am Vortag merklich gefallenen Ölpreise hatten die Anleihen gestützt. US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht gesagt, dass die Verhandlungen mit dem Iran in einer "finalen Phase" seien. Die gesunkenen Ölpreise dämpften etwas die Inflationserwartungen und stützten so die Kurse. Am Vormittag sind die Ölpreise weiter leicht gefallen.