EPH Group AG erhöht Kapital für Wachstum im DACH-Premium-Hotelsegment
Mit einer gezielten Barkapitalerhöhung will die EPH Group AG ihr Wachstum im Premium- und Luxushotelsegment im DACH-Raum beschleunigen und neue Investoren ansprechen.
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- EPH Group AG führt Barkapitalerhöhung zur Finanzierung ihres Wachstums im DACH-Premium-/Luxushotelsegment durch; maximal 142.858 neue Aktien zum Angebotspreis von EUR 72,00 je Aktie (max. Bruttoemissionsvolumen EUR 10.285.776,00).
- Öffentliche Zeichnungsfrist: 21. Mai 2026 bis 26. Juni 2026, 12:00 Uhr; Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen/Aktionäre bleiben erhalten; Zeichnung über Hausbank oder Online-Tool auf www.eph-group.com möglich.
- Verwendung des Kapitals: Ausbau und Finanzierung der bestehenden Projektpipeline, Zahlung von Kaufpreisen und Beschleunigung laufender Entwicklungen in Österreich und Deutschland; Fokus auf Premium-/Luxushotels (200+ Betten) in Alpen- und Seenregionen, betrieben von internationalen Marken.
- Geschäftsmodell: EPH agiert als Bindeglied zwischen internationalen Hotelmarken, Investoren und regionalen Projektentwicklern (Grundstücksakquisition, Projektentwicklung, Betriebsstrukturierung) und nutzt u. a. ein „Land for Equity“-Modell sowie gestaffelte Kaufpreiszahlungen nach Meilensteinen zur Skalierung ohne hohen Liquiditätsbedarf.
- Markteinschätzung: Große Marktlücke für internationale Hotelmarken außerhalb großer Städte im DACH-Premiumsegment; EPH sieht erhebliche Nachfrage und attraktive Chancen für Investorinnen und Investoren.
- Rechtliches/Prospekt: Prospekt von der FMA am 15.04.2026 gebilligt und an die BaFin notifiziert (Link im Text); öffentliches Angebot richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland; Ausschluss von US/kanadischen/japanischen/UK-Personen; Informationen sind keine Kaufempfehlung.
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