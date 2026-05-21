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    Stephan Kück (Ex-Computop) wird Vorstand bei Rubean AG

    Neuer Schub für Rubean: Ab 1. Juli 2026 verstärkt Payment-Experte Stephan Kück als Co-CEO und CCO die Führung und soll das internationale Wachstum vorantreiben.

    Stephan Kück (Ex-Computop) wird Vorstand bei Rubean AG
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Stephan Kück wird ab dem 1. Juli 2026 für vier Jahre zum Co-CEO und CCO der Rubean AG ernannt
    • Kück teilt sich die Leitung des Unternehmens mit Jochen Pielage und übernimmt die Aufgaben Vertrieb und Marketing
    • Kück bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner Zeit bei Computop Paygate GmbH mit, einem führenden Payment Service Provider in Deutschland
    • Bei Computop wuchs das Unternehmen unter Kücks Leitung von 26 auf 190 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von über 20 Millionen Euro
    • Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von Software-Point-of-Sale-Lösungen, darunter die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die in Europa eingesetzt wird
    • Kück wird seine Erfahrung bei skalierbaren Geschäftsmodellen nutzen, um das Umsatzwachstum der Rubean AG weiter voranzutreiben

    Der Kurs von Rubean lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


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