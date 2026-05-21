BARCLAYS stuft SALESFORCE auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 252 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Downlodzahlen für Open-Source-Software der Amerikaner sprächen für anhaltende Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Er rechnet mit stabilen Resultaten, echte Treiber ließen auf sich warten./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 151,9EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 252
Kursziel alt: 252
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Raimo Lenschow
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 252
Kursziel alt: 252
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte